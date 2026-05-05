أزمة داخل ريال مدريد .. شجار روديجر وكاريراس يشعل غرفة الملابس قبل الكلاسيكو

كشفت تقارير صحفية عن توتر داخل صفوف ريال مدريد، بعد نشوب خلاف قوي بين عدد من لاعبي الفريق الأول، الأمر الذي انعكس بشكل واضح على أجواء غرفة الملابس، وذلك قبل مواجهة مرتقبة أمام برشلونة في الدوري الإسباني.

ويستعد الفريق الملكي لخوض مباراة مهمة يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الـ35، حيث يدخل اللقاء بمعنويات مرتفعة عقب الفوز على إسبانيول بثنائية نظيفة.

شجار داخل غرفة الملابس

ووفقًا لما أوردته تقارير صحفية، شهدت غرفة ملابس ريال مدريد أزمة قوية بين أنطونيو روديجر وألفارو كاريراس، حيث تعود بداية الواقعة إلى شهر أبريل الماضي، عندما دخل المدافع الألماني في مشادة حادة مع أحد زملائه داخل مركز تدريبات النادي.

وأشارت التقارير إلى أن روديجر بادر بالتصعيد قبل أن يتراجع ويقدم اعتذارًا لاحقًا، كما حاول تهدئة الأجواء داخل الفريق من خلال دعوة زملائه وعائلاتهم لتناول الغداء في خطوة لاحتواء الأزمة.

أزمة مشاركة وغضب كاريراس

في سياق متصل، أبدى ألفارو كاريراس حالة من الغضب بسبب قلة مشاركاته مؤخرًا، خاصة بعد عدم الدفع به في مباراة إسبانيول، رغم إصابة فيرلاند ميندي، حيث فضل الجهاز الفني إشراك فران جارسيا بدلًا منه.

وأثارت تصرفات اللاعب، الذي ظهر ضاحكًا على مقاعد البدلاء، جدلًا واسعًا بين الجماهير، لا سيما أنه غاب عن المشاركة في 3 من آخر 4 مباريات.

ويُذكر أن كاريراس، البالغ من العمر 23 عامًا، لم يحصل على فرص كافية منذ تولي المدرب أربيلوا قيادة الفريق في يناير الماضي، وسط تقارير تتحدث عن وجود توتر في علاقته بالجهاز الفني.

وفي الوقت الذي اشتكى فيه بعض أفراد الجهاز الفني من سلوك اللاعب واحترافيته، نفى المقربون منه هذه الاتهامات، مؤكدين أن ما يتردد لا يعكس حقيقة موقفه داخل الفريق.