جماهير الزمالك تزحف إلى الإسكندرية لدعم الفريق أمام سموحة

أعلن المركز الإعلامي لنادي الزمالك أن حافلات جماهير الفريق الأول لكرة القدم انطلقت اليوم، الثلاثاء، متجهة إلى مدينة برج العرب لنقل المشجعين إلى ستاد الجيش، من أجل مؤازرة الفريق في مواجهته أمام سموحة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وأوضح النادي أن مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب حرص على توفير 25 حافلة لنقل الجماهير، حيث تحركت من أمام بوابة 7 بمقر النادي، وسط متابعة من مسئولي الزمالك لضمان تنظيم عملية انتقال المشجعين.

وأكد المركز الإعلامي أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم الفريق الأول وتوفير كل سبل المساندة الجماهيرية خلال المباراة المرتقبة أمام سموحة، المقرر إقامتها على ستاد الجيش ببرج العرب.