تحرك أتوبيسات جماهير الزمالك إلى ستاد برج العرب لدعم الفريق أمام سموحة

تحركت الحافلات التي خصصها مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، إلى برج العرب، لنقل جماهير الأبيض إلى ستاد الجيش، لمؤازرة ودعم الفريق الأول في مواجهة سموحة، المقرر لها مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وحرص مسئولو نادي الزمالك على متابعة عملية استقلال الجماهير للحافلات وتحركها من أمام بوابة 7 بمقر النادي، بعدما تم توفير 25 حافلة من جانب مجلس الإدارة لنقل الجماهير إلى برج العرب لمؤازرة الفريق في اللقاء المرتقب.

ويحل الزمالك ضيفًا على سموحة في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء على ستاد الجيش ببرج العرب في إطار مباريات الجولة السادسة من المرحلة النهائية لحسم لقب الدوري.



ويحتل فريق الزمالك صدارة ترتيب جدول مسابقة الدوري الممتاز برصيد 50 نقطة، في حين يحتل فريق سموحة المركز السابع برصيد 31 نقطة.