شوبير يكشف كواليس وأسباب غضب توروب بعد قمة الأهلي والزمالك

كشف أحمد شوبير تفاصيل أزمة داخل الجهاز الفني للنادي الأهلي، بطلها المدير الفني الدنماركي ييس توروب، عقب مباراة القمة أمام الزمالك في الجولة الخامسة من مجموعة التتويج بالدوري المصري الممتاز.



وأوضح شوبير، خلال برنامجه الإذاعي، أن توروب يعيش حالة غضب شديدة بسبب ما تردد حول عدم إدارته الفعلية للمباراة، مؤكدًا أن المدرب عقد اجتماعًا مع مساعديه وكان في حالة انفعال غير مسبوقة، بعدما شككت بعض الأحاديث في دوره، رغم أن التشكيل وطريقة اللعب كانا من قراراته بالكامل.

وأضاف أن وكيل توروب يستعد للوصول إلى القاهرة خلال الأيام المقبلة، من أجل فتح باب التفاوض مع إدارة الأهلي بشأن رحيل المدرب، في ظل حالة الاستياء التي يشعر بها حاليًا.

وأشار شوبير إلى أن المدرب الدنماركي أبدى رغبته في استكمال الموسم بشكل احترافي، لكنه ألمح إلى وجود عقبات حالت دون تقديم أفضل ما لديه، ما يعزز احتمالية نهاية العلاقة بين الطرفين قريبًا.