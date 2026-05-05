إيهاب المصري : توروب نجح في خداع معتمد جمال بالقمة

تحدث إيهاب المصري، نجم نادي المصري والمقاولون العرب السابق، عن فوز الأهلي في مباراة القمة أمام الزمالك، مؤكدًا أن مثل هذه المواجهات دائمًا ما تختلف حساباتها عن أي مباراة أخرى، نظرًا للضغوط الجماهيرية والأهمية الكبيرة للنتيجة.

أوضح المصري، خلال برنامج “الماتش” الذي يقدمه الإعلامي محمد طارق أضا عبر قناة “صدى البلد”أن المدير الفني للأهلي، ييس توروب، نجح في إدارة اللقاء بشكل مميز على المستوى التكتيكي، مشيرًا إلى أنه تمكن من التفوق على مدرب الزمالك، معتمد جمال.

وأضاف أن توروب استطاع خداع منافسه بخطة لعب مرنة، أربكت حسابات الزمالك طوال المباراة، وهو ما انعكس بشكل واضح على أداء الفريقين داخل الملعب.

وأشار إلى أن الأهلي ظهر بشكل قوي ومنظم، وفرض سيطرته على مجريات اللقاء منذ البداية، مستفيدًا من الانضباط التكتيكي والانتشار الجيد للاعبين.

وأكد أن الفريق الأحمر لم يكتفِ فقط بالتقدم، بل واصل الضغط وصناعة الفرص، ما جعله الطرف الأفضل في أغلب فترات المباراة.

ولفت المصري إلى أن نتيجة المباراة التي انتهت بثلاثة أهداف كانت من الممكن أن تكون أكبر، في ظل الفرص العديدة التي أتيحت للاعبي الأهلي.

وأوضح أن الفريق كان قادرًا على مضاعفة النتيجة، لولا إهدار بعض الفرص أمام المرمى.

واختتم المصري تصريحاته بالتأكيد على أن مباريات القمة لا تخضع لأي معايير ثابتة، حيث يمكن أن تحسمها تفاصيل صغيرة أو لمسات فنية من المدربين، وهو ما حدث بالفعل في هذه المواجهة التي حسمها الأهلي بجدارة