سر غياب أقطاي عن مباراة الأهلي وإنبي

أكد محمد إسماعيل، المدير الرياضي لنادي إنبي، أن فريقه يتعامل بجدية كاملة في مواجهاته أمام كبار الدوري المصري، مشددًا على أن الحديث عن تهاون الفريق في مثل هذه المباريات غير صحيح.

ويستعد إنبي لمواجهة الأهلي غدًا الثلاثاء، في لقاء يسعى خلاله الفريق الأحمر لتحقيق الفوز لتعزيز موقعه في جدول الترتيب ومواصلة المنافسة على لقب الدوري.

وأوضح إسماعيل، خلال تصريحات تلفزيونية، أن لاعبي إنبي ينتظرون دائمًا مواجهات الأهلي والزمالك بشكل خاص، نظرًا لما تمثله من فرصة لإبراز قدراتهم، مؤكدًا أن الفريق يدخل هذه المباريات بحماس كبير دون أي ضغوط.

وأشار إلى أن مباراة الأهلي ستكون مفتوحة ومليئة بالإثارة، متوقعًا أن يقدم الفريقان أداءً قويًا، خاصة في ظل الحالة المعنوية المرتفعة للاعبي الأهلي عقب نتائجهم الأخيرة.

كما كشف المدير الرياضي لإنبي عن غياب اللاعب أقطاي عن المباراة المقبلة بسبب تراكم الإنذارات، نافيًا ما تردد حول تعمده الحصول على إنذار للغياب عن مواجهة الأهلي.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الجماهير ستكون على موعد مع مباراة ممتعة، متمنيًا أن تخرج بشكل يليق بالفريقين.