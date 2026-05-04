تعادل مثير بين فاركو والمقاولون في صراع الهبوط بالدوري المصري

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 مواجهة فاركو والمقاولون العرب، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وجاء اللقاء على ملعب برج العرب، في إطار الجولة الثامنة من مرحلة تحديد الهابطين، والتي تشهد صراعًا قويًا بين الفرق للهروب من مراكز الهبوط.

وتقدم المقاولون العرب في الشوط الأول عن طريق محمد سالم، الذي سجل هدف فريقه في الدقيقة 33، لينهي فريقه النصف الأول متفوقًا بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، نجح فاركو في العودة إلى أجواء المباراة، بعدما أحرز كريم الطيب هدف التعادل في الدقيقة 75، ليحافظ كل فريق على نقطة في نهاية اللقاء.

وبهذه النتيجة، رفع فاركو رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثالث عشر ضمن مجموعة الهبوط، بينما وصل رصيد المقاولون العرب إلى 29 نقطة في المركز التاسع.