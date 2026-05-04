بتروجيت يخطف فوزا مثيرا من الاتحاد السكندري ويقترب من تأمين البقاء

حقق فريق بتروجيت فوزًا مهمًا على حساب الاتحاد السكندري بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت مساء الإثنين ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وجاء اللقاء في إطار الجولة الثامنة من المرحلة النهائية لمجموعة البقاء في موسم 2025-2026، حيث يسعى كل فريق لتأمين موقفه وتجنب الهبوط.

وافتتح بتروجيت التسجيل مبكرًا في الدقيقة التاسعة عن طريق جابرييل تشوكودي، بعدما أطلق تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك. واستمر تفوق الفريق البترولي، ليعزز بدر موسى النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 64، مستغلًا كرة مرتدة داخل المنطقة سددها مباشرة في المرمى.

وفي الدقائق الأخيرة، نجح الاتحاد السكندري في تقليص الفارق عبر مدافعه محمود علاء في الدقيقة 84، بعد متابعة جيدة داخل منطقة الجزاء، لكن ذلك لم يكن كافيًا للعودة في النتيجة.

وبهذا الفوز، رفع بتروجيت رصيده إلى 37 نقطة في المركز الخامس ضمن مجموعة البقاء، بينما تجمد رصيد الاتحاد السكندري عند 28 نقطة في المركز العاشر.

وتضم مجموعة البقاء 14 فريقًا، تتنافس لتفادي الهبوط، حيث يهبط 4 فرق في نهاية المرحلة إلى دوري الدرجة الثانية.