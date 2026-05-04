أحمد حسن يكشف حقيقة تجميد مستحقات لاعبي الزمالك بعد مباراة القمة

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق حقيقية تجميد مستحقات لاعبي الزمالك بعد مباراه القمة وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و كتب أحمد حسن :لم يحدث أي تجميد للمستحقات في الزمالك بعد القمة والإدارة ترغب في رفع معنويات اللاعبين.

ويحل الزمالك ضيفًا على سموحة في الثامنة مساء يوم الثلاثاء المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب في إطار مباريات الجولة السادسة من المرحلة النهائية لحسم لقب الدوري.



ويحتل فريق الزمالك صدارة ترتيب جدول مسابقة الدوري الممتاز برصيد 50 نقطة، في حين يحتل فريق سموحة المركز السابع برصيد 31 نقطة.و