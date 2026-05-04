نقيب الأطباء: آليات رقابة على المحتوى الطبي بمواقع التواصل واتخاذ إجراءات ضد المخالفين

أكد الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، أنه تم الاتفاق مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على إعداد لائحة لتنظيم ظهور الأطباء في الإعلام، بعد عقد ورش عمل لعرضها على الجهات المختصة.

وقال أسامة عبد الحي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن اللائحة تهدف إلى تبسيط المعلومات الطبية المقدمة للجمهور دون دعاية أو التطرق لتفاصيل الأبحاث والأدوية الجديدة خارج الإطار العلمي.

وأشار إلى أنه سيتم إعداد لائحة خاصة بآداب المهنة، تتضمن التزام الطبيب بالتخصص عند الظهور الإعلامي، ومنع الترويج لأي خدمات أو أدوية.

مراقبة المحتوى الطبي

وتابع أن النقابة ستوفر آلية للتحقق من الأطباء قبل استضافتهم إعلاميًا، كما سيتم مراقبة المحتوى الطبي على مواقع التواصل الاجتماعي، واتخاذ إجراءات قانونية ضد أي مخالفات.