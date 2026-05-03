نقيب الأطباء: نظام الطيبات خطر على صحة الإنسان

علق الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء، على ما يتداول بشأن نظام الطيبات، مشيرا إلى أن كل ما يتم في هذا النظام “غير صحيح” و"خطر على صحة الإنسان".

وأضاف الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، “تصريحاته غير دقيقة، كلمتين صح و10 غلط، وتوصياته خطيرة وتمثل تهديدًا على الصحة العامة”.

وأشار الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء، إلى أن نظام الطيبات يقوم على أخطاء تؤدي إلى مشاكل صحية، لذا يجب عدم اتباع هذا النظام.