عصام كاريكا يكشف كواليس أغنية شعبية للراحل هانى شاكر: كانت مكتوبة لصابر الرباعي

كشف المطرب عصام كاريكا، عن كواليس موقف جمعه بالفنان الراحل هاني شاكر، عندما أبدى رغبته في تقديم أغنية شعبية.



وقال كاريكا : حضرت أغنيتين بعنوان "منايا يا ناس" و"نفسي"، وكانت في الأصل مكتوبتين للفنان صابر الرباعي، إلا أن النصيب كان من حظ الفنان الراحل هاني شاكر لانه جالي وقالي يا عصام انا عايز غنوة شعبية.



وأضاف : تم إجراء بعض التعديلات على أغنية منايا يا ناس ، لتتناسب مع أسلوب هاني شاكر.

ومن المقرر أن يصل جثمان الفنان الراحل غدًا الثلاثاء إلى القاهرة قادمًا من باريس، بالتنسيق بين وزارة الخارجية ووزارة الصحة والسفارة المصرية في باريس، على أن يُنقل إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي.



ومن المقرر تشييع الجثمان عقب صلاة الظهر يوم الأربعاء من مسجد مسجد أبو شقة، فيما يقام العزاء يوم الخميس في المسجد ذاته.