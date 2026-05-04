تامر أمين عن هاني شاكر : كان بيقولي إزاي الإقبال يكون على اللا فن وأشباه الفنانين

علق الإعلامي تامر أمين، على وفاة المطرب هاني شاكر أمير الغناء العربي بعد صراع مع المرض .



وقال أمين في برنامجه" آخر النهار " المذاع على قناة " النهار "، :" اكتشفت إن الناس كأنها اكتشفت إننا كان عندنا هاني شاكر ويبدو إن دي طبيعة بشرية ولا نهتم بما هو متواجد لدينا ولا نعرف قيمته إلا بعد فقدانه ".

وتابع" تابعت كمية كبيرة من الحب والتقدير لأمير الغناء العربي "، مضيفا:" لما كنت بقعد مع هاني شاكر كان بيقولي هو الفن حصله إيه وإزاي الموازين مقلوبة وإزاي الإقبال على اللا فن وأشباه الفنانين والأصوات الفنية الحقيقية تظهر مرة في السنة".



وأكمل تامر امين :" لما هاني شاكر كان نقيب الموسيقيين كانت حربه ضد أشباه الفنانين والمطربين واللا فن وكان يتعرض لحرب ضروس".

وتابع تامر أمين "خلونا نفتش على الثروات المتواجدة لدينا في كل المجالات ونسلط الضوء عليها للاهتمام بها قبل رحيلها".

