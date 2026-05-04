إخماد نيران حريق شقة سكنية إثر ماس كهربائي بالمحلة دون اصابات بشرية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية منذ قليل إخماد نيران حريق هائل بشقة سكنية إثر ماس كهربائي مفاجىء بعدما تم الدفع ب٣ سيارات مطافىء دون وقوع إصابات وخسائر بشرية بمنطقة الجمهورية وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة اشتعال النيران بشقة سكنية بمنطقة الجمهورية بنطاق دائرة القسم.

تحرك أمني عاجل

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

السيطرة على حريق

كما تم الدفع 3 سيارات مطافىء لإخماد نيران حريق شقة سكنية دون وقوع إصابات وخسائر بشرية.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.