حوارات خادشة مع سيدات .. القبض على صانع محتوى بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانع محتوى بالقاهرة لقيامه بنشر مقاطع فيديو على صفحاته بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن تلفظه بألفاظ وإيحاءات خادشة للحياء حال قيامه بإجراء حوارات مع بعض السيدات بصورة تتنافى مع القيم المجتمعية.



عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المذكور حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة، وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى") ، وبمواجهته إعترف بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاته بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.