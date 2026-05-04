الإعلاميين : أسامة حسني يحضر اليوم مقر النقابة لتقنين أوضاعه | صور

حضر مساء اليوم الكابتن أسامة حسني مقدم برنامج ستاد الأهلي علي شاشة قناة الأهلي إلى نقابة الإعلاميين، لتقنين أوضاعه وإزالة أسباب المخالفة في هذا الشأن وتوقيعه علي إقرار بالالتزام بميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني.

ضبط المشهد الإعلامي

وقالت نقابة الإعلاميين : إنها تحافظ علي ضبط المشهد الإعلامي وضمان رسالة إعلامية قويمة وأن يمارس الجميع العمل الإعلامي في الشعب الخمسة ( الإعداد ، والتقديم ، والإخراج ، والتحرير ، والمراسلة ) وفق القانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٦ ووفقا لميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني.

واختتمت النقابة بيانها أنها تتعاون بشكل مهني وقانوني احترافي مع كافة مؤسسات الدولة ذات الصلة بالإعلام وذلك إيمانا بدور النقابة الفاعل تجاه المجتمع المصري والأندية الكبري كالأهلي والزمالك فهما عمودا الخيمة الرياضية في مصر وعلينا جميعا أن نساندهما ونضمن رسالة إعلامية مهنية رشيدة تليق بالجماهير المصرية العظيمة.