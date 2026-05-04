جولة لوزيرة الثقافة بمدينة الفنون بالعاصمة الجديدة.. إشادة بـ"سمبوزيوم النحت"
الخارجية الإماراتية: ندين تجدد العدوان الإيراني باستخدام الصواريخ والمسيرات
ياكوفليف : سأشكو الزمالك للفيفا .. ولن أترك مستحقاتي | خاص
مسئول إيراني عسكري: ادعاء أمريكا بإغراق زوارق حربية كاذب
25 ألف جنيه .. طرح الدفعة الثانية لتذاكر حفل شيرين بالساحل الشمالي
الإعلاميين : أسامة حسني يحضر اليوم مقر النقابة لتقنين أوضاعه | صور
أحمد موسى: العدوان الإيراني على الإمارات سافر
بث مباشر.. أحمد موسى يستنكر الاعتداء الإيراني على الإمارات
استنفار في تل أبيب.. جيش الاحتلال يرفع حالة التأهب بعد هجوم إيران ضد الإمارات
القيادة المركزية الأمريكية: سنتصدى للهجمات الإيرانية وفق توجيهات ترامب
3 إصابات.. السكك الحديدية تكشف التفاصيل الكاملة لسقوط جزء من قطار أسوان
النقل: خط الرورو يعزز الربط بين أوروبا والخليج عبر مصر ومسار إستراتيجي للتجارة الدولية
أخبار العالم

استنفار في تل أبيب.. جيش الاحتلال يرفع حالة التأهب بعد هجوم إيران ضد الإمارات

جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي
ناصر السيد

صرح مسؤول عسكري إسرائيلي بأن جيش الاحتلال يراقب الوضع عن كثب، وهو في حالة تأهب قصوى، في ظل تصاعد التوتر في الخليج، إثر هجوم إيراني ضد الإمارات.

استنفار في إسرائيل

وأضاف المسؤول العسكري أن: "أنظمة الدفاع الجوي والقدرات الهجومية لدينا في حالة تأهب قصوى، وهو مستوى لم يتغير منذ بدء سريان وقف إطلاق النار"، بحسب ما أفادت به صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وأوضح المسؤول أنه لم يطرأ أي تغيير حتى الآن على توجيهات قيادة الجبهة الداخلية للمدنيين، وأن "أي تغيير في هذه التوجيهات سيتم تحديثه وفقًا لذلك".

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، نفى مسئول عسكري إيراني، مزاعم قائد القيادة المركزية الأمريكية، الأدميرال براد كوبر، بأن القوات الأمريكية أغرقت ستة زوارق صغيرة كانت متجهة نحو سفن تجارية وعسكرية أمريكية.

في غضون ذلك أصدرت وزارة الخارجية الإماراتية، اليوم الاثنين بيانا عاجلا بشأن تجدد الاعتداءات الإيرانية الإرهابية، بشن هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية.

وأعربت الخارجية الإماراتية، عن إدانتها الشديدة لتجدد الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية في الدولة باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة، والتي أدت إلى إصابة ثلاثة أشخاص من الجنسية الهندية.

وأكدت أن هذه الاعتداءات تمثل تصعيدًا خطيرًا وتعديًا مرفوضًا، وتهديدًا مباشرًا لأمن الدولة واستقرارها وسلامة أراضيها، بما يتعارض مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

