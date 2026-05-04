استنفار في تل أبيب.. جيش الاحتلال يرفع حالة التأهب بعد هجوم إيران ضد الإمارات

صرح مسؤول عسكري إسرائيلي بأن جيش الاحتلال يراقب الوضع عن كثب، وهو في حالة تأهب قصوى، في ظل تصاعد التوتر في الخليج، إثر هجوم إيراني ضد الإمارات.

استنفار في إسرائيل

وأضاف المسؤول العسكري أن: "أنظمة الدفاع الجوي والقدرات الهجومية لدينا في حالة تأهب قصوى، وهو مستوى لم يتغير منذ بدء سريان وقف إطلاق النار"، بحسب ما أفادت به صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وأوضح المسؤول أنه لم يطرأ أي تغيير حتى الآن على توجيهات قيادة الجبهة الداخلية للمدنيين، وأن "أي تغيير في هذه التوجيهات سيتم تحديثه وفقًا لذلك".

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، نفى مسئول عسكري إيراني، مزاعم قائد القيادة المركزية الأمريكية، الأدميرال براد كوبر، بأن القوات الأمريكية أغرقت ستة زوارق صغيرة كانت متجهة نحو سفن تجارية وعسكرية أمريكية.

في غضون ذلك أصدرت وزارة الخارجية الإماراتية، اليوم الاثنين بيانا عاجلا بشأن تجدد الاعتداءات الإيرانية الإرهابية، بشن هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية.

وأعربت الخارجية الإماراتية، عن إدانتها الشديدة لتجدد الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية في الدولة باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة، والتي أدت إلى إصابة ثلاثة أشخاص من الجنسية الهندية.

وأكدت أن هذه الاعتداءات تمثل تصعيدًا خطيرًا وتعديًا مرفوضًا، وتهديدًا مباشرًا لأمن الدولة واستقرارها وسلامة أراضيها، بما يتعارض مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الإماراتية "وام".