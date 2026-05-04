نادي سمارت يطالب اتحاد الكرة رسميًا باستبعاد منافسه من دوري القسم الثالث

تقدم مجلس إدارة نادي سمارت بمذكرة رسمية لاتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة من أجل التحقيق في عدم أحقية منافسه نادي أورانج للمشاركة في بطولة دوري القسم الثالث بسبب عدم حصوله على الترخيص القانوني.



وأكد عاطف الخطيب رئيس نادي سمارت أن ناديه قام بإرسال الشكوى مدعومة بجميع الأوراق والمستندات واللوائح التى تدعم موقف ومطالب ناديه للدكتور مصطفي عزام المدير التنفيذي للجبلاية من أجل دراسة الأمر وتطبيق اللوائح والقوانين لتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص خصوصا وأن ناديه ينافس على صدارة المجموعة الخامسة بدوري القسم الثالث بمنطقة الجيزة.

وقال: طالبنا اتحاد الكرة رسميا مرتين وأرسلنا العديد من المستندات والأوراق الرسمية التى تؤكد وتدعم موقفنا ولا نطلب سوى بتطبيق اللوائح والقوانين مؤكدا أن المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 1636لست20254 والتي تنص بأن لا يكون للجهة الادارية المختصة منح ترخيص مؤقت لمدة ستة اشهر لإستيفاء الشروط والمستندات المقررة بهذه اللائحة وحال استيفائها خلال هذه المدة يصدر الترخيص لمدة ثلاث سنوات اعتبار أن تاريخ صدور الترخيص مؤقت وحال عدم استيفائها خلال هذه المدة يكون الترخيص ملغيا و لا تسترد الرسوم السابق سدادها وأن هناك فارق كبير بين ترخيص مزاولة لادارة وتشغيل الأنشطة ولا يتضمن بند إنشاء الاندية وترخيص آخر يتضمن إنشاء الاندية وإدارة النشاط وهو ما حدث في هذه الواقعة مع نادي أورنج الذي ينافس معنا على صدارة المجموعة.