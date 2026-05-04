بيان عاجل من الإمارات بعد تجدد العدوان الإيراني بالصواريخ والطائرات المسيرة

أصدرت وزارة الخارجية الإماراتية، بيانا عاجلا، بشأن تجدد الاعتداءات الإيرانية الإرهابية اليوم الإثنين، بهجمات بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية.

وأعربت الخارجية الإماراتية، عن إدانتها الشديدة لتجدد الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية في الدولة باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة، والتي أدت إلى إصابة 3 أشخاص من الجنسية الهندية.

وأكدت أن هذه الاعتداءات تمثل تصعيدًا خطيرًا وتعديًا مرفوضًا، وتهديدًا مباشرًا لأمن الدولة واستقرارها وسلامة أراضيها، بما يتعارض مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وشددت على أنها لن تتهاون في حماية أمنها وسيادتها تحت أي ظرف، وأنها تحتفظ بحقها الكامل والمشروع في الرد على هذه الاعتداءات، بما يكفل حماية سيادتها وأمنها الوطني وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها وزوارها، وفقًا للقانون الدولي.

وأكدت أن استهداف المدنيين والأعيان المدنية أمر مدان ومرفوض بكل المقاييس القانونية والإنسانية، مشددة على ضرورة وقف هذه الاعتداءات الغادرة فورًا، بما يضمن الالتزام الكامل بوقف جميع الأعمال العدائية.

وحمّلت دولة الإمارات، إيران، المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات الغادرة وتداعياتها.

وأفادت وكالة الأنباء العمانية الرسمية، نقلا عن مصدر أمني، بتعرض مبنى سكني لموظفي إحدى الشركات بمنطقة تيبات بولاية بخاء باستهداف أسفر عن إصابة متوسطة لوافدين اثنين، وتأثر 4 مركبات، وزجاج أحد المنازل المجاورة.

وأوضح المصدر الأمني، أن الجهات المختصة بتقصي الحقائق، مؤكدة حرصها على اتخاذ كل الإجراءات لما فيه أمن وسلامة المواطنين.

يأتي ذلك في ظل عودة الهجمات الصاروخية من إيران ضد الإمارات، حيث أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية صد أكثر من هجوم شنته طهران بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية.

وفي نفس السياق، أكد أميرال عسكري أمريكي لوكالة “رويترز” أن إيران أطلقت في وقت سابق، صواريخ كروز باتجاه سفن تجارية وعسكرية أمريكية في منطقة مضيق هرمز.