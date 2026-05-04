الأردن يبحث تعزيز التعاون مع ألبانيا وليبيريا وتطورات الأوضاع الإقليمية

بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، في اتصالين هاتفيين، مع كل من وزير أوروبا والشئون الخارجية في جمهورية ألبانيا فريد هوجا، ووزيرة خارجية جمهورية ليبيريا سارة بيسولو نيانتي، سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك، إضافة إلى تطورات الأوضاع الإقليمية وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وهنأ الصفدي الوزير الألباني فريد هوجا، بتوليه مهام منصبه الجديد، معربا عن تطلع الأردن إلى مواصلة العمل المشترك والبناء على ما تشهده العلاقات الأردنية الألبانية من تطور في مختلف مجالات التعاون.

وبحث الجانبان آفاق زيادة التعاون في المجالات الاقتصادية والثقافية والدفاعية، مؤكدين أهمية تعزيز التنسيق المشترك، خاصة في إطار مبادرة اجتماعات العقبة، التي عُقد آخر اجتماعاتها في الأردن بتاريخ ٩ ديسمبر الماضي بتنظيم مشترك مع ألبانيا وبرئاسة الملك عبدالله الثاني ورئيس الوزراء الألباني إيدي راما.

كما تناول الاتصال التطورات الإقليمية والجهود المستهدفة لوقف التصعيد في المنطقة واستعادة الأمن والاستقرار.

وفي اتصال هاتفي منفصل، بحث الصفدي مع وزيرة خارجية جمهورية ليبيريا سارة بيسولو نيانتي سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار المنظمات متعددة الأطراف إقليميا ودوليا.

وجرى استعراض تطورات الأوضاع في المنطقة وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز مسارات التنسيق والتشاور بين البلدين.