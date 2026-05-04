راجعة بقوة .. شيرين تستعد لحفل غنائى في العلمين 7 أغسطس

في واحدة من أكثر ليالي الصيف ترقبًا، تستعد النجمة شيرين عبد الوهاب للعودة بقوة إلى جمهورها من خلال حفل ضخم في بورتو جولف العلمين يوم 7 أغسطس.

ويمثل الحفل لحظة فنية خاصة، حيث تعود شيرين إلى المسرح بأمسية تحمل مزيجًا من الحنين والتجديد، لتقدم باقة من أشهر أغانيها التي ارتبطت بوجدان جمهورها، إلى جانب مفاجآت فنية تُضفي طابعًا استثنائيًا على الحدث.

وتبقى عودة شيرين عبد الوهاب واحدة من أبرز محطات صيف 2026، بعد فترة من الغياب الطويل.

وتحيي شيرين عبد الوهاب، حفل غنائي في بورتو جولف بالساحل الشمالي يوم 7 أغسطس المُقبل، لتعود به لجمهورها بعد غياب سنوات. 

أكد ناصر بجاتو -مدير أعمال شيرين عبد الوهاب- تعاونها مع الفنان محمد حماقي في دويتو غنائي جديد خلال الفترة المقبلة. 

وقال ناصر بجاتو، في تصريح لموقع صدى البلد، إن الديو الذي يجمع شيرين عبد الوهاب مع محمد حماقي، سيكون أغنية فقط وليس كليب، مشيرًا إلى أن الفترة المُقبلة سوف تتوالى أعمال شيرين ويتم طرحها تباعًا.

طرحت شركة سوني ميوزك الشرق الأوسط، أولى أغاني الفنانة شيرين عبد الوهاب، من ألبومها الجديد، التي تعود به بعد غياب لجمهورها.

وتحمل أغنية شيرين عبد الوهاب الجديدة، اسم الحضن شوك، وتتعاون فيها مع الملحن عزيز الشافعي والموزع الموسيقي توما.

أعلن ناصر بيجاتو عن تعاقده رسمياً مع النجمة شيرين عبد الوهاب لتولي الإدارة الكاملة لأعمالها الفنية خلال المرحلة المقبلة، في عودة للتعاون بينهما بعد سنوات من النجاحات المشتركة.

وأكد بيجاتو أن التعاقد تم عقب سلسلة من جلسات العمل التي جمعته بالنجمة شيرين خلال الفترة الماضية، بالتزامن مع التحضيرات النهائية لألبومها الغنائي الجديد المقرر طرحه قريباً.

وقال ناصر بيجاتو: "شيرين عبد الوهاب فنانة استثنائية وصوت لا يتكرر سعيد بعودة العمل معها من جديد بعد فترة من التوقف وان جلسات التحضير للألبوم الجديد كانت كفيلة بأن تعيد لنا الكيمياء الفنية القديمة، ووجدنا أن الوقت مناسب لنكمل المشوار معاً بخطة عمل واضحة وطموحة تليق باسم شيرين وتاريخها الكبير".

وأضاف: "الاتفاق تم بكل احترافية وود. هدفنا في المرحلة القادمة هو تقديم شيرين للجمهور بالشكل الذي يستحقه صوتها وموهبتها. هناك خطة متكاملة تشمل الألبوم، والحفلات داخل مصر وخارجها، وعدة مفاجآت سيتم الإعلان عنها تباعاً".

ومن المنتظر أن يتم الكشف عن أولى خطوات التعاون خلال أيام، مع بدء الحملة الترويجية للألبوم الجديد الذي يعد الأضخم في مسيرة النجمة شيرين عبد الوهاب.

