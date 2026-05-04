الكسب غير المشروع يسقط قيادة بـ الاتصالات في قضية فساد كبرى | خاص

أحال رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع رئيس قسم بإدارة الخزانة والمعاملات النقدية والضرائب بالشركة المصرية لنقل البيانات التابعة للشركة المصرية للاتصالات للجنايات لاتهامه بتسهيل الحصول لنفسه ولذويه بـ 26 مليون جنيه.

جاء بأمر الإحالة أن المتهم بصفته من الخاضعين لأحكام قانون الكسب غير المشروع ( رئيس قسم بإدارة الخزانة والمعاملات النقدية والضرائب بالشركة المصرية لنقل البيانات التابعة للشركة المصرية للاتصالات we data ) - شركة مساهمة مصرية تساهم الدولة بنصيب في رأس مالها حصل لنفسه وذويه على كسب غير مشروع بلغ مقداره 26 مليون جنيها ( عبارة عن مصروفات غير معلومة المصدر وزيادة طارئة في ثروته لا تتناسب مع موارد

دخله المشروع طبقاً لما ورد بتقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة.

كان ذلك بسبب استغلاله أعمال وسلطات وظیفته بالشركة محل عمله والتي طوعت له تلك الزيادة المذكورة في ثروته والتي عجز عن إثبات أي مصدر مشروع لها.

جاء ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.