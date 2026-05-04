البنك الأهلي : أرفض إلغاء الهبوط هذا الموسم ولابد أن يعود الدوري لوضعه الطبيعي

أكد اللواء أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي، عن رفضه لفكرة زيادة عدد أندية الدوري المصري مرة أخرى في الموسم الجديد



وقال نصار في تصريحات مع كريم رمزي على راديو ميجا اف ام: بدأنا نجني ثمار الموسم وكنا نتمنى أن نجني ثماره في السبع الاوائل وهدفنا تصدر مجموعة الهبوط، وهذا الموسم كان استثنائيا ولن يتكرر مرة أخرى



واضاف: ارفض زيادة عدد أندية الدوري المصري مرة أخرى، ولا بد أن يعود الدوري المصري إلى وضعه الطبيعي وهذا يؤثر على منتخب مصر وأداءه.



وتابع: لا يوجد اي شئ يخص اسامة فيصل وهو مركز معنا في المباريات المتبقية من اجل التواجد مع منتخب مصر في كأس العالم