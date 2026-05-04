اعتداءات بطائرات مسيرة.. إيران تشن هجوما صاروخيا ضد الإمارات

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، يوم الاثنين أن الدفاعات الجوية تتعامل مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من ايران.

هجوم إيراني ضد الإمارات

وأكدت وزارة الدفاع الإماراتية أن الاصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة تعامل منظومات الدفاعات الجوية الإماراتية للصواريخ الباليستية، والجوالة والطائرات المسيرة.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، رصد أربعة صواريخ جوالة قادمة من إيران باتجاه الأجواء الإماراتية، مؤكدة أنه تم اعتراض ثلاثة منها بنجاح فوق المياه الإقليمية، فيما سقط الصاروخ الرابع في البحر دون تسجيل أضرار.

وأوضحت الوزارة أن الأصوات التي سُمعت في مناطق متفرقة من الدولة ناتجة عن عمليات الاعتراض الجوي، داعية المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بتعليمات السلامة واتباع الإرشادات الصادرة عبر القنوات الرسمية.