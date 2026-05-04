تشيلسي يخسر بثلاثية من نوتنجهام في الدوري الإنجليزي

خسر فريق تشيلسي من نظيره نوتنجهام فورست، بثلثية في هدف، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الجولة 35 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت ثلاثية نوتنجهام عن طريق تايو أونيي (هدفين) وإيجور جيسوس في الدقائق 2، 15، 52.

فيما جاء هدف هدف تشيلسي عن طريق جواو بيدرو في الدقيقة 90+3.

وأضاع كول بالمر ركلة جزاء لتشيلسي في الدقيقة 45+10.

وجاء تشكيل تشيلسي كالتالي:

حراسة المرمى: روبرت سانشيز.

خط الدفاع: مارك كوكوريلا، ويسلي فوفانا، تريفوه تشالوباه، مالو جوستو.

خط الوسط: روميو لافيا، مويسيس كايسيدو، بيدرو نيتو، إنزو فرنانديز، كول بالمر.

خط الهجوم: جواو بيدرو.

ويحتل فريق تشيلسي المركز التاسع برصيد 48 نقطة، فيما يأتي فريق نوتنجهام فورست في المركز 16 برصيد 42 نقطة.