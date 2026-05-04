لماذا تكتسح السبائك سوق الذهب اليوم؟ ومفاجأة في سعر سبيكة الـ 10 جرامات

مع تراجع أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الاثنين 4 مايو 2026، عاد الذهب ليكون خياراً مناسباً لمن يريد استثمار أمواله للتحوط بها من التضخم وتأمين مدخراته.

وفي ظل البحث المستمر عن أفضل طرق الاستثمار، يكون الاهتمام أكثر بشراء الجنيه الذهب والسبائك الذهبية، والتي سجلت أسعارها مستويات جديدة اليوم.

أسعار السبائك اليوم

سجلت السبيكة وزن 10 جرامات، وهي المفضلة لصغار المستثمرين، نحو 78630 جنيهًا،

بينما وصل سعر السبيكة وزن 50 جرامًا إلى 393150 جنيهًا.

أما بالنسبة للراغبين في استثمار مبالغ أكبر، فقد بلغ سعر السبيكة وزن 100 جرام نحو 786300 جنيه،

في حين تخطى سعر السبيكة وزن 250 جرامًا حاجز المليون، مسجلة 1965750 جنيهًا.

ولم يتوقف الزخم عند السبائك فقط، بل امتد ليشمل أيضاً الجنيه الذهب (وزن 8 جرامات، عيار 21)، والذي سجل اليوم 55.041 جنيهًا، وهو خيار لكثير من المصريين الراغبين في استثمار أموالهم في الذهب.

أما على مستوى الاستثمارات الضخمة وكبار المستثمرين، فقد وصل سعر كيلو الذهب عيار 24 إلى 7863000 جنيه، بينما سجل الكيلو عيار 21 نحو 6880125 جنيهًا.

لماذا يفضل المستثمرون السبائك؟ لغز المصنعية

السر وراء الإقبال الكبير على السبائك دون المشغولات الذهبية يكمن في كلمة واحدة وهي المصنعية، ففي حين تستهلك المشغولات الذهبية جزءًا من قيمة الذهب في تكاليف التصنيع والعمالة التي لا تُسترد عند البيع، تتميز السبائك بمصنعية منخفضة مقارنة بها.

ويعتقد البعض أن السبائك معفاة من المصنعية، والحقيقة أنها تخضع لمصنعية لكنها أقل بكثير من المشغولات، حيث تتراوح في الغالب ما بين 50 إلى 90 جنيهًا للجرام، بينما قد تبدأ مصنعية المشغولات من 150 جنيهًا وتصل إلى 300 جنيه للجرام.

علاوة على ذلك، تتميز السبائك بنظام الكاش باك، حيث تلتزم بعض الشركات برد جزء من المصنعية والدمغة عند إعادة البيع، بشرط الحفاظ على غلاف السبيكة دون فتحه، وهو ما يجعلها من أكثر أدوات الاستثمار كفاءة في الحفاظ على القيمة وتقليل الخسارة عند إعادة التداول.