برلماني يطالب بثورة رقمية في منظومة المعاشات

أعلن النائب إسماعيل موسى، عضو مجلس النواب، عن موافقته على مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات من حيث المبدأ، مؤكدًا أن مشروع القانون يمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتعزيز العدالة بين مختلف فئات المجتمع.

وخلال كلمته، شدد "موسى"، على ضرورة الإسراع في تحديث المنظومة الرقمية للتأمينات والمعاشات، موضحًا أن التحول الرقمي لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة حتمية لضمان كفاءة الخدمات وسرعة إنجازها، وتقليل التكدس، وتحقيق أعلى درجات الشفافية والدقة في إدارة البيانات.

ضرورة الاهتمام بالعمالة غير المنتظمة

وطالب النائب بضرورة الاهتمام بالعمالة غير المنتظمة، باعتبارها من الفئات الأكثر احتياجًا للرعاية التأمينية، مطلبا فى نفس الوقت توفير مظلة حماية حقيقية تضمن لهم حقوقهم في حالات المرض أو التقاعد.

وأشار إلى أن مشروع القانون يعكس توجه الدولة نحو بناء نظام تأميني أكثر شمولًا واستدامة، قادر على تلبية احتياجات المواطنين، ومواكبة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.

وفي ختام كلمته، وجه النائب إسماعيل موسى، خالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مثمنًا دعمه المستمر لملف الحماية الاجتماعية، وحرصه على تطوير منظومة التأمينات والمعاشات بما يضمن حياة كريمة للمواطن المصري، مؤكدًا أن هذه الجهود تعكس رؤية واضحة نحو بناء مستقبل أكثر عدالة واستقرارًا.