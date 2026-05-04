برلماني: تعديل قانون المعاشات يؤكد اهتمام القيادة السياسية بملف الحماية الاجتماعية

أثنى النائب نادي عبد الرسول، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، على تعديل قانون المعاشات، معتبرًا أنه يمثل نقلة نوعية في مسار تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، ويعكس حرص الدولة على الاستجابة لمطالب أصحاب المعاشات وتحقيق قدر أكبر من العدالة والإنصاف لهذه الفئة التي أفنت سنوات عمرها في خدمة الوطن.

تدخلات تشريعية مرنة

وأكد أن هذا التعديل يأتي في توقيت بالغ الأهمية في ظل ما يشهده العالم من تحديات اقتصادية متسارعة، الأمر الذي يستدعي تدخلات تشريعية مرنة وقادرة على مواكبة المتغيرات.

وأوضح النائب أنه من المهم ربط المعاشات بمعدلات التضخم، حيث يسهم ذلك بشكل مباشر في الحفاظ على القوة الشرائية للمعاشات ويحد من تأثرها بارتفاع الأسعار، بما يوفر حياة كريمة للمواطنين ويخفف من الضغوط المعيشية عليهم.

تحسين أوضاع المعاشات

وشدد عبد الرسول على أن الدولة المصرية، بقيادتها السياسية، تضع ملف الحماية الاجتماعية على رأس أولوياتها، وهو ما يتجلى في سلسلة من الإصلاحات والتشريعات التي تستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية وتحسين جودة حياتهم.

وأضاف أن تعديل قانون المعاشات يمثل استثمارًا حقيقيًا في الاستقرار المجتمعي، ويعزز من ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، مؤكدًا استمرار دعم نواب حماة الوطن لكل ما من شأنه تحقيق حياة كريمة للمواطن المصري.