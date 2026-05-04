الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

حلوى اقتصادية بمكونات موجودة في كل بيت.. طعم رائع بأقل تكلفة

أسماء عبد الحفيظ

في ظل ارتفاع الأسعار، تبحث الكثير من السيدات عن وصفات حلوى بسيطة واقتصادية لا تحتاج إلى مكونات مكلفة، وفي نفس الوقت تكون لذيذة وتُسعد أفراد الأسرة، خاصة الأطفال.

المفاجأة أن هناك وصفات سهلة يمكن تحضيرها بمكونات أساسية موجودة في كل مطبخ، وتعطي نتيجة لا تقل عن حلويات المحلات.

 وصفة حلوى اقتصادية ناجحة

 وصفة حلوى اقتصادية ناجحة 100%، بخطوات سهلة ومكونات بسيطة، مع أسرار تضمن لكِ طعمًا رائعًا من أول مرة، للشيف هدي زعرب.

المكونات الأساسية
2 كوب دقيق
1 كوب سكر
1 كوب لبن حليب
نصف كوب زيت
1 بيضة
1 ملعقة كبيرة بيكنج باودر
فانيليا اختياري

كل هذه المكونات متوفرة في أي بيت تقريبًا، ويمكن استبدال بعضها حسب المتاح.

 طريقة التحضير خطوة بخطوة
في وعاء عميق، ضعي البيضة مع السكر والفانيليا، وقلّبي جيدًا حتى يذوب السكر.
أضيفي اللبن والزيت وامزجي المكونات حتى تتجانس.
في وعاء آخر، اخلطي الدقيق مع البيكنج باودر.
أضيفي الخليط الجاف تدريجيًا إلى الخليط السائل مع التقليب المستمر.
اسكبي الخليط في صينية مدهونة بالزيت.
أدخليها فرن متوسط الحرارة 180 درجة لمدة 30 إلى 35 دقيقة.

وبعد خروجها من الفرن، يمكنك تقديمها كما هي أو تزيينها حسب المتاح.

 أفكار للتزيين بدون تكلفة

لإضافة لمسة مميزة بدون مصاريف إضافية:

رشة سكر بودرة
ملعقة عسل أو شربات خفيف
قطع فاكهة موجودة في البيت
ملعقة كاكاو مع سكر لعمل صوص بسيط
 أسرار نجاح الوصفة
لا تكثري من التقليب بعد إضافة الدقيق
تأكدي من تسخين الفرن مسبقًا
لا تفتحي الفرن قبل مرور 20 دقيقة
استخدمي كوب معياري لتجنب اختلاف الكميات
 أفكار تطوير الوصفة

لو حابة تنوعي بدون تكلفة:

أضيفي معلقة كاكاو لعمل كيكة شوكولاتة
ضعي قطع تمر أو زبيب
استبدلي اللبن بالماء في حالة عدم توفره

 لماذا هذه الوصفة مناسبة لكل بيت؟
اقتصادية جدًا
سهلة وسريعة
مكوناتها بسيطة
مناسبة للأطفال والكبار
تصلح كفطار أو تحلية خفيفة
 

 أخطاء شائعة
زيادة الدقيق مما يجعل الكيكة ناشفة
عدم ضبط حرارة الفرن
استخدام بيض بارد جدًا

