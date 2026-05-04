محافظة القدس: استشهاد وإصابة 50 فسلطينيا واقتحام 4112 مستوطنا للأقصى خلال أبريل

أخبار العالم

القدس: استشهاد وإصابة 50 فسلطينيا واقتحام 4112 مستوطنا للأقصى خلال أبريل

 أعلنت محافظة القدس استشهاد مواطن فلسطيني وإصابة 49 آخرين، بالإضافة إلى اقتحام 4112 مستوطنا للمسجد الأقصى خلال شهر أبريل الماضي.

وأشارت المحافظة وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)  إلى مواصلة الاحتلال الإسرائيلي لإجراءاته الرامية إلى فرض مزيد من القيود على المدينة وأهلها، حيث تصدّرت هذه الجرائم الاعتداءات المتواصلة على المسجد الأقصى  وما رافقها من اقتحامات واسعة للمستوطنين، ومحاولات تكريس واقع جديد يمسّ بالوضع التاريخي والقانوني القائم.

وأوضحت أن الطفل محمد مراد ريان (17 عامًا)، من بلدة بيت دقو شمال غرب القدس، استُشهد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال الشهر الماضي، إلى جانب إصابة مواطن آخر خلال مواجهات اندلعت في البلدة، تزامنًا مع اقتحام قوات الاحتلال، التي نفذت حملة مداهمات وتفتيش واسعة طالت عددًا من منازل المواطنين.

وشهد شهر أبريل تصعيدًا نوعيًا وممنهجًا في الانتهاكات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى المبارك، حيث أغلقت قوات الاحتلال المسجد بشكل كامل من 28 فبراير حتى فجر 9 أبريل، بذريعة فرض حالة الطوارئ، ما أدى إلى منع المصلين من دخوله وإفراغه لفترة طويلة.

وتم تسجيل، خلال أبريل، اقتحام 4112 مستوطنا، ودخول 1216 آخرين تحت غطاء "السياحة"، في ظل تصاعد تحريض جماعات "الهيكل" التي دعت إلى تكثيف الاقتحامات وإدخال القرابين وفرض طقوس تلمودية، خاصة خلال الأعياد الإسرائيلية.

ورصدت المحافظة ما مجموعه 49 إصابة، توزعت بين إصابات بالرصاص الحي والمطاطي، وحالات اعتداء بالضرب المبرح، وإصابات بالغاز المسيل للدموع، بالإضافة إلى تنفيذ المستوطنين 35 اعتداءً، بينها 4 اعتداءات بالإيذاء الجسدي، في سياق تصعيد متواصل منظم ومتعدد المستويات استهدف المسجد الأقصى، والتجمعات البدوية، والممتلكات الخاصة، والمقدسات الإسلامية والمسيحية.

وأشارت المحافظة إلى توثيقها لاعتقال 138 مواطنًا، من بينهم 9 نساء وطفل واحد، في إطار حملة ممنهجة استهدفت مختلف مناطق مدينة القدس المحتلة، حيث رافقت هذه الاعتقالات اقتحامات واسعة للمنازل والأحياء، واعتقالات ميدانية عند الحواجز والطرقات، مع استخدام القوة المفرطة، والضرب، والتخويف، والإهانة.

ورصدت محافظة القدس استمرار سياسة الاحتلال الإسرائيلي القمعية بحق الأسرى المقدسيين، إذ وثّقت إصدار 20 حكمًا وقرارًا، منها 13 بالاعتقال الإداري، في إطار تصعيد استخدام هذا الإجراء التعسفي بحق المرابطين، والموظفين المدنيين، والقاصرين، والصحفيين، عبر تجديدات متكررة وتحويلات إلى السجن الفعلي دون تهم واضحة.

وواصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي خلال شهر أبريل سياسة الإبعاد القسري والتعسفي بحق المقدسيين، حيث تم رصد ما مجموعه 95 قرارًا بالإبعاد عن المسجد الأقصى المبارك والبلدة القديمة.

وأشارت إلى تنفيذ سلطات الاحتلال 33 عملية هدم وتجريف، إلى جانب إصدار 65 إخطارًا، توزعت بين 50 قرارًا بوقف البناء، و8 قرارات بالهدم، و7 قرارات بالإخلاء.

