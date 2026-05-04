وزير التجارة الإماراتي: مناقشات جارية لاتفاقية مقايضة العملات مع أمريكا

قال وزير التجارة الإماراتي ثاني الزيودي اليوم الاثنين في مؤتمر "اصنع في الإمارات" إن بلاده تناقش اتفاقية لمقايضة العملات مع الولايات المتحدة.



أضاف أن تلك المناقشة جرت مع عدة أطراف في إطار مجموعة نخبة تنتهج معها الولايات المتحدة سياسة المقايضة تلك، مشيرا إلى أنها لا تشمل سوى خمس دول.

أردف إن الانتماء إلى تلك المجموعة يعني أن التحويلات والاستثمارات التجارية بين البلدين وصلت لمستوى أصبح يتطلب بشدة هذه المقايضة ولذلك فهو أمر متاح لعدد محدود.



وتتيح خطوط مقايضة العملات بين البنوك المركزية لكل مؤسسة الحصول على عملة دولة أخرى دون اللجوء إلى أسواق صرف العملات الأجنبية، مما يقلل تكلفة التحويلات ومخاطر أسعار الصرف بالنسبة للتجارة والاستثمار عبر الحدود.



ولدى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) خطوط مقايضة عملات قائمة مع خمسة بنوك مركزية كبرى وهي بنوك كندا واليابان وبريطانيا وسويسرا والبنك المركزي الأوروبي.



وقال سكوت بيسنت وزير الخزانة الأمريكي الشهر الماضي إن حلفاء لبلاده في منطقة الخليج العربي وفي آسيا طلبوا فتح خطوط لمقايضة العملة مع الولايات المتحدة للمساعدة في التعامل مع صدمة أسواق الطاقة وتبعات أخرى للحرب في الشرق الأوسط.



