السجن المشدد 6 سنوات لشخصين بتهمة الاتجار في المواد المخدرة وحيازة أسلحة بأسيوط

قضت الدائرة الثانية عشرة بمحكمة جنايات أسيوط، بمعاقبة شخصين بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، وتغريم كلٍ منهما مبلغ 50 ألف جنيه، وذلك على خلفية اتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وذخيرة بدون ترخيص. كما عاقبت المحكمة أحد المتهمين بالحبس لمدة ستة أشهر وغرامة قدرها 1000 جنيه، وعاقبت المتهم الآخر بالحبس لمدة ثلاثة أشهر وغرامة قدرها 500 جنيه، وذلك عن تهمة حيازة أسلحة بيضاء دون ترخيص.



صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد المنعم محمود غانم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفى أبو القاسم زيدان وراجي محمود أحمد، وبحضور أمانة سر محمد عبد الحميد وأحمد عبد العال.



وتعود وقائع القضية رقم 14308 لسنة 2024 جنايات مركز أسيوط، إلى ورود معلومات أكدتها التحريات السرية للرائد أحمد ثمرات، مفتش بمنطقة وسط الصعيد بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والتي أفادت بقيام كل من «علاء. س. م» و«أحمد. ر. أ» بالاتجار في المواد المخدرة، واتخاذهما من دائرة مركز أسيوط مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي، فضلًا عن حيازتهما لأسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، بقصد حماية نشاطهما غير المشروع.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية واستصدار إذن من النيابة العامة، تم إعداد مأمورية مكبرة برئاسة كلٍ من الرائد أحمد ثمرات والرائد أحمد عادل مفتاح، وبمشاركة الرائد هشام محي الدين عبد المالك، وعدد من أفراد الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، حيث تم استهداف مكان تواجد المتهمين.

وأسفرت الحملة عن ضبط المتهمين، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على 13 لفافة بلاستيكية شفافة بداخلها كميات من مخدري الهيروين والشابو، بالإضافة إلى كمية أخرى من مخدر الحشيش، كما تم ضبط سلاح ناري وذخيرة حية، فضلًا عن سلاح أبيض.



وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار وتحقيق أرباح غير مشروعة، كما أقرا بحيازتهما للأسلحة النارية والذخائر بقصد تأمين نشاطهما الإجرامي، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.