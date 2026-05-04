قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصحة العالمية تشيد بمصر دولة رائدة في جهود القضاء على فيروس C
بعد دخولها المستشفى بـ أنيميا حادة | تطور في حالة جنات الصحية
إنذار خطير| اعتداء صاروخي إيراني ضد الإمارات.. والدفاعات الجوية تصد الهجوم
رئيس قناة السويس يشهد مراسم تدشين سفينتي الصيد أعالي البحار رزق 2 و3 | صور
الحرس الثوري الإيراني : أي تحركات بمضيق هرمز تتعارض مع مبادئ قواتنا المعلنة ستواجه بالقوة
الحكومة : زيادة كميات الغاز الطبيعي والمازوت المورّدة لمحطات توليد الكهرباء في الصيف
خرافة خطيرة.. نقابة الأطباء تفجر مفاجآت حول نظام الطيبات
كاف في ورطة.. حكام نهائي دوري أبطال أفريقيا تثير أزمة بين صنداونز والجيش الملكي
إعدام 12 متهمًا والسجن لـ 4 آخرين في جريمة ثأرية ضربت المراغة
نادية مصطفى تكشف حقيقة دخول جنازة وعزاء هاني شاكر بـ QR Code
متى تعود خدمات التأمينات؟ الحقيقة الكاملة وراء السيستم وموعد استقرارها
وزيرة التضامن : وصول تكافل وكرامة إلى 8.2 مليون أسرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

السجن المشدد 6 سنوات لشخصين بتهمة الاتجار في المواد المخدرة وحيازة أسلحة بأسيوط

محكمة
محكمة

قضت الدائرة الثانية عشرة بمحكمة جنايات أسيوط، بمعاقبة شخصين بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، وتغريم كلٍ منهما مبلغ 50 ألف جنيه، وذلك على خلفية اتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وذخيرة بدون ترخيص. كما عاقبت المحكمة أحد المتهمين بالحبس لمدة ستة أشهر وغرامة قدرها 1000 جنيه، وعاقبت المتهم الآخر بالحبس لمدة ثلاثة أشهر وغرامة قدرها 500 جنيه، وذلك عن تهمة حيازة أسلحة بيضاء دون ترخيص.


صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد المنعم محمود غانم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفى أبو القاسم زيدان وراجي محمود أحمد، وبحضور أمانة سر محمد عبد الحميد وأحمد عبد العال.


وتعود وقائع القضية رقم 14308 لسنة 2024 جنايات مركز أسيوط، إلى ورود معلومات أكدتها التحريات السرية للرائد أحمد ثمرات، مفتش بمنطقة وسط الصعيد بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والتي أفادت بقيام كل من «علاء. س. م» و«أحمد. ر. أ» بالاتجار في المواد المخدرة، واتخاذهما من دائرة مركز أسيوط مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي، فضلًا عن حيازتهما لأسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، بقصد حماية نشاطهما غير المشروع.
وعقب تقنين الإجراءات القانونية واستصدار إذن من النيابة العامة، تم إعداد مأمورية مكبرة برئاسة كلٍ من الرائد أحمد ثمرات والرائد أحمد عادل مفتاح، وبمشاركة الرائد هشام محي الدين عبد المالك، وعدد من أفراد الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، حيث تم استهداف مكان تواجد المتهمين.
وأسفرت الحملة عن ضبط المتهمين، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على 13 لفافة بلاستيكية شفافة بداخلها كميات من مخدري الهيروين والشابو، بالإضافة إلى كمية أخرى من مخدر الحشيش، كما تم ضبط سلاح ناري وذخيرة حية، فضلًا عن سلاح أبيض.


وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار وتحقيق أرباح غير مشروعة، كما أقرا بحيازتهما للأسلحة النارية والذخائر بقصد تأمين نشاطهما الإجرامي، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

أسيوط جنايات أسيوط السجن المشدد الاتجار في المواد المخدرة حيازة أسلحة رئيس المحكمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

تواصل ارتفاعها عالميا.. رسميا أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم

صورة تعبيرية

بعد وفاة 3 أشخاص.. ما هو فيروس "هانتا" وما هي أعراضه؟

هاتولي أم رجل مكسورة.. واقعة إهانة جديدة من وكيل مديرية تعليم بني سويف لمديرة مدرسة

هاتولي أم رجل مكسورة.. أزمة "رغيفين عيش وكيس فول" تعيد فتح ملف إهانة من وكيل مديرية تعليم بني سويف لمديرة مدرسة

النائب عبد المنعم إمام

نائب: لجوء البعض إلى الطلاق للحصول على المعاش يعكس خللا بالمنظومة الحالية

الذهب

بعد زيادة سعر الفائدة.. ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم الإثنين 4 مايو

وزير التربية والتعليم

قرارات حاسمة بشأن امتحانات الترم الثاني 2026 في المدارس| ماذا أعلنت التعليم؟

اسعار الفراخ اليوم

كيلو البانيه بـ 230 جنيه.. أسعار الفراخ اليوم الإثنين 4 مايو

الاهلي

من ضمنهم علي ماهر.. محسن صالح يطالب بتعيين هؤلاء لاختيار صفقات الأهلي

ترشيحاتنا

زيزو

علاء عبد العال: زيزو مظلوم مع الأهلي.. وناصر منسي من أفضل لاعبي الدوري

وزير الشباب والرياضة والبترول

قادة مستقبل الطاقة.. تعاون بين وزارتي الشباب والرياضة والبترول

الروسي ديميتري ياكوفليف

مدير شئون اللاعبين الأجانب بالزمالك يعلق على اختفاء الروسي ديميتري ياكوفليف

بالصور

غلطات بسيطة في قلي البطاطس تجعلها تمتص الزيت أكثر

غلطات بسيطة في قلي البطاطس بتخليها تمتص زيت أكتر
غلطات بسيطة في قلي البطاطس بتخليها تمتص زيت أكتر
غلطات بسيطة في قلي البطاطس بتخليها تمتص زيت أكتر

معهد اللغات للقوات المسلحة ينظم فعاليات يوم تعريفي بالثقافة التركية

معهد اللغات للقوات المسلحة ينظم فعاليات يوم تعريفى بالثقافة التركية
معهد اللغات للقوات المسلحة ينظم فعاليات يوم تعريفى بالثقافة التركية
معهد اللغات للقوات المسلحة ينظم فعاليات يوم تعريفى بالثقافة التركية

قبل طرحه في السينمات.. إطلاق التريلر الرسمي لفيلم الكلام على إيه

البوستر الرسمى لفيلم "الكلام على إيه"
البوستر الرسمى لفيلم "الكلام على إيه"
البوستر الرسمى لفيلم "الكلام على إيه"

ماذا يحدث داخل الطماطم عند وضعها في الثلاجة؟

ماذا يحدث داخل الطماطم عند وضعها في التلاجة؟
ماذا يحدث داخل الطماطم عند وضعها في التلاجة؟
ماذا يحدث داخل الطماطم عند وضعها في التلاجة؟

فيديو

صورة من زياوة وزير الدفاع

وزير الدفاع يشيد بتلاحم المنطقة الغربية العسكرية مع شيوخ مطروح في حماية البوابة الغربية لمصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: وداعًا أيها الوهم!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: جلالة الملك تشارلز الثالث

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

المزيد