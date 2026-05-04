إحالة إلى المفتي.. جنايات قنا تنتصر لضحية الطلقات الغادرة على يد أبناء عمومته

انتصرت محكمة جنايات قنا، بحكم رادع لشاب لقى مصرعه بطلقات نارية غادرة صوبها نحوه 3 أشقاء من أبناء عمومته بقرية الحجيرات التابعة لمركز قنا، حيث أصدرت حكمها بالإعدام شنقاً للأشقاء الثلاثة المتهمين فى الواقعة، بعد سلسلة من الجلسات والمداولات والتى انتهت إلى اطمئنان المحكمة بارتكاب المتهمين للجريمة وإحالة أوراقهم إلى فضيلة مفتى الجمهورية.

الحكم الرادع لمحكمة جنايات قنا، صدر برئاسة المستشار إسلام محمد حمزة، وعضوية المستشارين أحمد محفوظ عبد اللطيف وياسر عرفة عارف وعبد الباسط قمر الزمان إبراهيم، وحضور أحمد ماجد أبوبكر وكيل النيابة العامة.

الجريمة التى تعود دوافعها لخصومة ثأرية بين أبناء العمومة، لم تتوقف عند إطلاق الرصاص من الأشقاء الثلاثة فى قلب ابن عمهم ورؤيته جثة هامدة أمام أعينهم، لكن تبعها جريمة أخرى لم تراعى صلة الدم أو أخلاقيات وأعراف الصعيد، لإخفاء معالم جريمتهم، حيث جرى إلقاء الجثة داخل ترعة بنطاق قرية الحجيرات، ظناً بأن الجريمة وتفاصيلها سوف تموت وتنتهى بموت ابن عمهم.

إلقاء الجثة بالترعة

جهود أجهزة الأمن لم تستغرق كثيراً من الوقت، حتى تكشفت الحقيقة، وعثر على جثة الشاب المجنى عليه فى مياه الترعة، وبه آثار طلقات نارية، أنهت حياته قبل أن يلقى به وسط المياه، كما تبين أن الجريمة لم تقتصر المشاركة فيها على الأشقاء الثلاثة أبناء عمومة المجنى عليه، فقد شاركتهم والدتهم فى تفاصيلها إلا أن المحكمة براءتها من الجريمة بعد تحقيقات وجلسات مكثفة.

خصومة ثأرية

الحكم الرادع جاء بعد ٩ أشهر من التداول فى أروقة المحكمة، حيث جرت وقائع الجريمة فى أغسطس ٢٠٢٥، عندما تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا يفيد مصرع شاب بطلقات نارية في قرية الحجيرات، ليتبين أن 3 أشقاء ووالدتهم وراء ارتكاب الجريمة بسبب خصومة ثأرية مع نجل عمهم.



