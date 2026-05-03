محافظ قنا:برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر أحد ركائز دفع عجلة التنمية

أكد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، يمثل أحد الركائز الأساسية لدفع عجلة التنمية، وتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيدًا بالدور الذي يقوم به البرنامج في دعم خطط الدولة للتحول الرقمي، وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي.

جاء ذلك، خلال اجتماع موسع عقده محافظ قنا، مع القيادات التنفيذية بالمحافظة، بحضور اللواء سامي علام، السكرتير العام، وعدد من القيادات المعنية، حيث تم استعراض المخطط التنفيذي للبرنامج، ومتابعة معدلات الإنجاز في مختلف القطاعات، مع التأكيد على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة.

وناقش الاجتماع، عرضًا تفصيلياً لخدمات المراكز التكنولوجية، شمل الاستعدادات لإطلاق خدمة المحال العامة عبر بوابة مصر الرقمية، مع التشديد على تفعيل الخدمات الإلكترونية، وقصر تقديمها من خلال المنصة الرقمية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات، وتحسين تجربة المواطنين.

وشدد محافظ قنا، على ضرورة الحفاظ على الكوادر المدربة داخل المراكز التكنولوجية وعدم نقلها، مع سرعة الانتهاء من الطلبات المتراكمة، والتوسع في منظومة التحصيل الإلكتروني، بما يضمن رفع كفاءة الأداء، واستدامة جودة الخدمات المقدمة.

وتابع الببلاوي، بأن الاجتماع ناقش الاستعدادات لإنشاء مراكز تكنولوجية جديدة بالقرى الرئيسية، خاصة داخل مجمعات خدمات حياة كريمة، مع الالتزام بعرض تقارير أسبوعية لمتابعة الأداء، إلى جانب تكثيف المتابعة الميدانية من قبل رؤساء المدن لضمان انتظام العمل.

واختتم محافظ قنا، اللقاء بعرض مفصل لإستراتيجية البيئة وتغير المناخ، وآليات إشراك القطاع الخاص في إدارة مشروعات التنمية المحلية، فضلاً عن دراسة تنفيذ حملة ترويجية موسعة لعرض الفرص الاستثمارية بالمحافظة، والعمل على إطلاق مشروعات التكتلات الاقتصادية مثل الفخار والفركة، بما يعكس رؤية متكاملة نحو تنمية مستدامة تعزز من فرص الاستثمار، وتدعم الاقتصاد المحلي، وتفتح آفاقاً أوسع للنمو والتنمية.