قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إصابات بالوجه.. القبض على معلمة تعدت على طالب بالضرب في سوهاج
مسئول عسكري سابق يُحذّر: إسرائيل قد لا تبلغ الـ100 عام إذا استمر الوضع الحالي
أكثر من 30 جنيها.. هبوط جديد في أسعار البيض بالأسواق
صوت كل عربي.. اليماحي يثمن تضحيات الصحفيين في الأراضي الفلسطينية
الوكيل: تحرك عربي موحد لدعم الاقتصادات المتضررة ومواجهة تداعيات الأزمات
شهيد الشهامة.. مصرع شاب حاول إنقاذ فتاة فصدمه القطار بالمنوفية
دليل شامل لحجز وحدات محدودي الدخل بالشراكة مع المطورين.. الأسعار والشروط وخطوات التقديم
رئيس الوزراء يتفقد الحفار المصري "القاهر-2" بالبحر المتوسط
مخيمات فاخرة وتكييفات حديثة.. بعثة حج القرعة تعيد تعريف راحة الحجاج
جنيهان دفعة واحدة.. تطور سريع في سعر صرف الدولار بالبنوك
غارات جوية عنيفة.. تصعيد إسرائيلي متواصل في جنوب لبنان ويشمل مناطق شمال نهر الليطاني ومحيطه
محافظ بورسعيد يحيل مخالفات المدرسة الدولية المتكاملة للغات للنيابة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ قنا:برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر أحد ركائز دفع عجلة التنمية

محافظ قنا
محافظ قنا
يوسف رجب

أكد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، يمثل أحد الركائز الأساسية لدفع عجلة التنمية، وتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيدًا بالدور الذي يقوم به البرنامج في دعم خطط الدولة للتحول الرقمي، وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي.

جاء ذلك، خلال اجتماع موسع عقده محافظ قنا، مع القيادات التنفيذية بالمحافظة، بحضور اللواء سامي علام، السكرتير العام، وعدد من القيادات المعنية، حيث تم استعراض المخطط التنفيذي للبرنامج، ومتابعة معدلات الإنجاز في مختلف القطاعات، مع التأكيد على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة.

وناقش الاجتماع، عرضًا تفصيلياً لخدمات المراكز التكنولوجية، شمل الاستعدادات لإطلاق خدمة المحال العامة عبر بوابة مصر الرقمية، مع التشديد على تفعيل الخدمات الإلكترونية، وقصر تقديمها من خلال المنصة الرقمية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات، وتحسين تجربة المواطنين.

وشدد محافظ قنا، على ضرورة الحفاظ على الكوادر المدربة داخل المراكز التكنولوجية وعدم نقلها، مع سرعة الانتهاء من الطلبات المتراكمة، والتوسع في منظومة التحصيل الإلكتروني، بما يضمن رفع كفاءة الأداء، واستدامة جودة الخدمات المقدمة.

وتابع الببلاوي، بأن الاجتماع ناقش الاستعدادات لإنشاء مراكز تكنولوجية جديدة بالقرى الرئيسية، خاصة داخل مجمعات خدمات حياة كريمة، مع الالتزام بعرض تقارير أسبوعية لمتابعة الأداء، إلى جانب تكثيف المتابعة الميدانية من قبل رؤساء المدن لضمان انتظام العمل.

واختتم محافظ قنا، اللقاء بعرض مفصل لإستراتيجية البيئة وتغير المناخ، وآليات إشراك القطاع الخاص في إدارة مشروعات التنمية المحلية، فضلاً عن دراسة تنفيذ حملة ترويجية موسعة لعرض الفرص الاستثمارية بالمحافظة، والعمل على إطلاق مشروعات التكتلات الاقتصادية مثل الفخار والفركة، بما يعكس رؤية متكاملة نحو تنمية مستدامة تعزز من فرص الاستثمار، وتدعم الاقتصاد المحلي، وتفتح آفاقاً أوسع للنمو والتنمية.

قنا المراكز التكنولوجية تفعيل الخدمات الإلكترونية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضياء العوضي

إخلاء سبيل محامي الدكتور ضياء العوضي لاتهامه بالإدلاء بتصريحات بشأن وفاة موكله

أحمد حسن

أحمد حسن يكشف حقيقة مشاركة 3 أندية مصرية في دوري أبطال إفريقيا

الدولار

ارتفاعات متتالية.. مفاجأة في أسعار صرف الدولار الان بالبنوك

الأرصاد

الأرصاد ترفع مستوى التحذير من طقس اليوم.. أتربة ورمال وسيول بهذه المحافظات

الزمالك

بشأن العقوبات المالية .. الزمالك يُفاجئ لاعبيه بقرار غير مُتوقع بعد خسارة «القمة»

جثة

جريمــــة منتصف الليل.. مصرع طالب على يد بلطجية في مدينة نصر

وكيل وزارة التعليم ببني سويف

كرامة الطالب خط أحمر.. وكيل تعليم بني سويف يلتقي الطالبة صاحبة واقعة كيس الفول

الدواجن

أخيرا.. انخفاض في أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق

ترشيحاتنا

سهير زكي

أسرة سهير زكي تتلقى واجب العزاء.. الثلاثاء

طه دسوقي

طه دسوقي يعلن انضمامه لنقابة المهن التمثيلية

داليدا

في ذكراها.. قصة إنهاء حياة داليدا في باريس بعد معاناة مع الاكتئاب

بالصور

بفستان مكشوف الظهر.. مايا دياب تخطف الأنظار بالبنفسجي الجريء في أحدث إطلالة عبر إنستجرام |شاهد

مكشوف الظهر..مايا دياب تخطف الانظار بالنفسجى الجرئ
مكشوف الظهر..مايا دياب تخطف الانظار بالنفسجى الجرئ
مكشوف الظهر..مايا دياب تخطف الانظار بالنفسجى الجرئ

اتغيرت 180 درجة..دنيا سامى تفاجئ جمهورها بلوك جديد

اتغيرت 180 درجة..دنيا سامى تثير الجدل بلوك جديد
اتغيرت 180 درجة..دنيا سامى تثير الجدل بلوك جديد
اتغيرت 180 درجة..دنيا سامى تثير الجدل بلوك جديد

بعد وفاة مريضة لاتباعها نظام الطيبات.. ما هو مرض الذئبة الحمراء وأعراضه؟

بعد وفاه مريضة لاتباعها نظام الطيبات.. ما هو مرض الذئبة الحمراء وأعراضه؟
بعد وفاه مريضة لاتباعها نظام الطيبات.. ما هو مرض الذئبة الحمراء وأعراضه؟
بعد وفاه مريضة لاتباعها نظام الطيبات.. ما هو مرض الذئبة الحمراء وأعراضه؟

سادة وحمالات.. فستان زوجة تميم يونس يخطف الأنظار بحفل زفافه

سادة وحمالات..فستان زوجة تميم يونس يثير الجدل على السوشيال ميديا
سادة وحمالات..فستان زوجة تميم يونس يثير الجدل على السوشيال ميديا
سادة وحمالات..فستان زوجة تميم يونس يثير الجدل على السوشيال ميديا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: وداعًا أيها الوهم!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: جلالة الملك تشارلز الثالث

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

المزيد