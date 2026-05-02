قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

جامعة قنا تعلن استعدادها لرصد ظاهرة الكسوف الكلي المتوقع 2 أغسطس2027

المدرسة الفلكية
يوسف رجب

أكد الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، استعداد الجامعة لتعزيز أوجه التعاون العلمي، خاصة فيما يتعلق برصد ظاهرة الكسوف الكلي المتوقع حدوثها في 2 أغسطس 2027 بمحافظة قنا، والتي يُتوقع أن تستمر لأكثر من 6 دقائق، بما يمثل فرصة علمية متميزة للباحثين والطلاب. 
 

جاء ذلك خلال لقاء رئيس جامعة قنا، بفريق الرصد بالمدرسة الفلكية الخامسة، وذلك بحضور نخبة من المتخصصين في علوم الفلك والأرصاد الجوية، إلى جانب طلاب وطالبات برنامج الفيزياء الجوية والفلك.

وضم فريق الرصد كلًّا من: الدكتور طارق عبدالرازق صياد، أستاذ المناخ التطبيقي بجامعة الأزهر، والدكتور حسين محمد فريد، أستاذ الفلك المساعد بجامعة القاهرة، والدكتورة ماجدة محب الدين، والدكتور محمد أحمد الصادق، والدكتور أحمد أبوالوفا عبداللطيف من المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بحلوان، والدكتورة إيمان فؤاد، أستاذ الفيزياء الجوية المساعد ومنسق برنامج الفيزياء الجوية والفلك، إلى جانب الطالبة زينب محسن ببرنامج علوم الفضاء بكلية العلوم جامعة العاصمة.

جاء ذلك في ختام فعاليات المدرسة الفلكية الخامسة، التي أسفرت عن عدد من التوصيات، من أبرزها تنظيم مدرسة صيفية مخصصة للأطفال بعد النجاح الملحوظ لمشاركتهم هذا العام، وتخصيص نشاط فلكي دوري بنادي أعضاء هيئة التدريس للأطفال والكبار يوم 10 من كل شهر عربي، إلى جانب تنفيذ استطلاعات لرصد الهلال من عدة مواقع داخل محافظة قنا لتحديد أفضل نقاط الرصد.

كما أوصت الفعاليات بتفعيل تعاون مشترك بين جامعة قنا ممثلة في برنامج الفيزياء الجوية والفلك، وجامعة القاهرة "كلية العلوم – قسم الفلك وعلوم الفضاء والأرصاد الجوية"، والمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بحلوان، وذلك استعدادًا لرصد ظاهرة الكسوف الكلى.

كما رحّب رئيس جامعة قنا، بطلاب البرنامج، مشددًا على أهمية مواصلة الجهد للنهوض بمجال الفيزياء الجوية والفلك، وصقل مهاراتهم البحثية والتطبيقية.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

