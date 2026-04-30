قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نهى عابدين: طفولتي مكانتش سعيدة.. ووفاة والدي بدري غيرت حياتي
حالة ذعر في الغربية بعد ظهور أفعى كوبرا ضخمة .. وتحرك عاجل للحماية المدنية
تقديرا لجهودهم.. الرئيس السيسي يكرم عددا من العاملين في مختلف القطاعات
حرارة الصيف تضرب بقوة.. تحذيرات طبية عاجلة لتفادي الإجهاد الحراري وضربة الشمس
استشهاد 3 فلسطينيين إثر قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة
بعد ساعات من التداول | الذهب يرتفع 20 جنيها .. اعرف الجرام وصل كام
العد التنازلي بدأ .. وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد بتحرك عسكري ضد إيران
حقيقة وفاة فيروز | مصدر مقرّب : ناس مضللة وعاوزين نسب مشاهدة
ضحية طبيب التخدير بمستشفى شهير : شل مقاومتي ليتحسس جسدي
شاهد بالصور.. تكريم الرئيس السيسي للقيادات النقابية والمتميزين في عيدهم
4500 جنيه لكل فرد بالبطاقة| تفاصيل منحة الرئيس السيسي الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة
في محطة قطار الجيزة بس | قرار عاجل بـ السكة الحديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

إعلام قنا يحتفى مع طلاب المعهد الصناعى بالذكرى الـ 44 لتحرير سيناء | صور

يوسف رجب

عقد مجمع إعلام قنا، ندوة  بعنوان "تحرير سيناء.. قصة كفاح نحو البناء والتنمية"، ضمن احتفالات قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات، بالذكري الـ 44 لتحرير سيناء، تحت رعاية السفير علاء يوسف، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، وإشراف اللواء دكتور تامر شمس الدين، رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة.

أقيمت فعاليات الندوة بالمعهد الفني الصناعي بقنا، بحضور الأستاذ الدكتور أحمد ربيع، عميد الكلية التكنولوجية، والإعلامي يوسف رجب، مدير مجمع إعلام قنا، والرائد محمد حسين، نائبا عن المستشار العسكري لمحافظة قنا، والدكتور خالد عاطف، عميد المعهد الفني الصناعي، وحاضر بالندوة الدكتور على الدين عبد البديع القصبى، أستاذ علم الاجتماع المساعد بجامعة قنا، وأدارتها سهير السيد عبدالرازق، مسئول برامج بمجمع إعلام قنا.

وتحدث الأستاذ الدكتور أحمد ربيع، عميد الكلية التكنولوجية، عن أهمية ندوات التوعية وخاصة للشاب في الفترة الراهنة لبناء وعيهم الفكري والثقافي وتزويدهم بالمعلومات الصحيحة في الموضوعات والقضايا المختلفة، مثمناً جهود مجمع إعلام قنا التابع للهيئة لعامة للاستعلامات في رفع الوعي بالمجتمع القنائي وترسيخ روح الولاء والانتماء تجاه الوطن،  بما يعزز من المشاركة الإيجابية والفعالة في البناء ودفع عجلة التنمية.

حرب أكتوبر المجيدة

وقال يوسف رجب، مدير مجمع إعلام قنا، إن الاحتفاء بذكرى تحرير سيناء ما كان ليتحقق إلا ببسالة آبائنا وأجدادنا من رجال القوات المسلحة خلال حرب أكتوبر المجيدة، فقد كانت الملاحم الحربية التى سطرها جنودنا أثناء عبورهم للقناة وتدمير خط بارليف، وما تلاها من بطولات رواها أبنائنا بدمائهم هى الدافع لطلب وقف الحرب وبدء جهود السلام، والتى انتهت باستعادة أرض سيناء الغالية فى ٢٥ أبريل ١٩٨٢، وهى ذكرى تعتز بإحيائها الهيئة العامة للاستعلامات لتوعية الشباب بما تحقق من بطولات لن ينساها الزمن.

 وأكد الدكتور على الدين عبد البديع القصبى، أستاذ علم الاجتماع المساعد بجامعة قنا، بأن سيناء ليست مجرد بقعة جغرافية، تبلغ مساحتها 61 ألف كم مربع 6.1% من مساحة مصر، بل هي تراثنا الحضاري ومكان للتعبير عن الهوية المصرية العريقة، فهى تحتل مكانة خاصة بوصفها أهم وأخطر مدخل لمصر على الإطلاق، للتعامل مع العالم المحيط بها من الشرق والشمال، كما أنها بمثابة قدس الأقداس، ومقبرة الطامعين "الهكسوس والمغول والحيثيين والتتار والإنجليز والفرنسيين واليونانيين"، وقد يتوهم البعض أن سيناء  صندوق من الرمال لكن في الحقيقة هي صندوق من الذهب، ومن يتحكم فيها سيتحكم في الشرق الأوسط كله.

الأرض المباركة

وأضاف القصبى، بأن سيناء تلك الأرض الطاهرة المباركة، درة التاج المصري، مصدر فخر واعتزاز هذه الأمة باعتبارها الأرض الوحيدة التي تجلى عليها المولى عزوجل، وبوركت بالرسل والأنبياء، حيث تلقى فيها النبي موسى الوصايا من الله، فضلا عن أنها شهدت رحلة عائلة المسيح إلى مصر، كما حياها الله بالكثير من الثروات وخيرات المتنوعة.

وأشار الأستاذ المساعد لعلم الاجتماع بجامعة قنا، إلى أن تحرير سيناء، مر بعدة مراحل ومحطات، ما بين الحرب والسلام، ما كان لها أن تكتمل أو تبدأ، إلا بعد انتصار مصر العظيم على الكيان الصهيونى فى 6 أكتوبر 1973، لكى تحتفل مصر والقوات المسلحة، في الخامس والعشرين من شهر أبريل بتحرير سيناء الحبيبة والتي استردت في 25 إبريل 1982 بعد انسحاب آخر جندي إسرائيلي منها، وفقا لمعاهدة كامب ديفيد، وفيه تم استرداد كامل أرض سيناء ما عدا مدينة طابا التي استردت لاحقا بالتحكيم الدولي في 15 مارس 1989م.

حروب دبلوماسية

وأوضح القصبى، بأن سيناء تحررت بثلاث حروب عسكرية ودبلوماسية وقانونية، حيث كانت حرب أكتوبر 1973م آخر الحروب التقليدية لبدء تحرير سيناء، وأعقبتها حروب دبلوماسية وقانونية احتاجت لنفس براعة التخطيط والتنفيذ، لكن كان على مصر أن تخوض حرباً تقليدية أخرى، لكنها كانت حرب لتطهير سيناء من الإرهاب استمرت لسنوات طوال، ارتوت خلالها سيناء بدماء الشهداء وكلفت خزينة الدولة المصرية مليارات من الجنيهات.

وأشار أستاذ علم الاجتماع المساعد بجامعة قنا، إلى أن النجاحات المستمرة التى حققتها مصر في معركتي محاربة الإرهاب منذ إطلاق العملية الشاملة سيناء 2018 فبراير من نفس العام، أدت لاستعادة الهدوء والاستقرار في شمال سيناء والقضاء على أغلب قيادات تنظيم داعش الإرهابي، وعودة الحياة إلى طبيعتها ، ومع إدراك مصر بأن التنمية هي من العوامل الأساسية لمواجهة الإرهاب انطلقت في هذا المسار.

قنا مجمع إعلام قنا تحرير سيناء قطاع الإعلام الداخلي الهيئة العامة للاستعلامات المعهد الفني الصناعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

قرار حكومي تاريخي يفتح باب التنقيب عن الذهب لأصحاب الأراضي لأول مرة في مصر.. تفاصيل التعديلات الكاملة وردود فعل المستفيدين من هذه الفرص

منحة عيد العمال

1500 جنيه لكل واحد .. رابط الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة 2026

ارشيفية

كان عارف اللي بيحصل.. قرار بشأن مالك فيلا أكتوبر بعد الحفل الفاضح

المجني عليها

أمام أولادها ووالدتها وشقيقتها.. زوج ينهي حياة زوجته في المنوفية

رابط التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2026.. رابط فوري

وحدات سكنية

فرصة حقيقية لمحدودي الدخل.. وحدات سكنية بالتقسيط على 20 سنة

مرتبات

قرار رسمي من «المالية» .. صرف مرتبات شهر مايو في هذا الموعد

الطعمية

بدون ماتشرب زيت.. طريقة عمل الطعمية المقرمشة وهشة

بالصور

نصائح فعالة للولدين للتعامل مع أطفال اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه

كيف يؤثر فرط الحركة وتشتت الانتباه على الأطفال؟
كيف يؤثر فرط الحركة وتشتت الانتباه على الأطفال؟
كيف يؤثر فرط الحركة وتشتت الانتباه على الأطفال؟

فوائد مذهلة لمسحوق الكاكاو .. 9 أسباب تجعله إضافة صحية لنظامك الغذائي

فوائد صحية لمسحوق الكاكاو
فوائد صحية لمسحوق الكاكاو
فوائد صحية لمسحوق الكاكاو

بدون ماتشرب زيت.. طريقة عمل الطعمية المقرمشة وهشة

الطعمية
الطعمية
الطعمية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: القنبلة الموقوتة.. هل تنفجر من داخل إسرائيل؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: ماذا فعلت أمريكا بالشرق الأوسط؟!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: سياسة أمريكا في حربها على إيران .. النفط مقابل التأمين

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: مستشفى دمنهور الجامعي.. حلم البحيرة الذي طال انتظاره

المزيد