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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

وسط صرخات وبكاء.. تشييع 6 من جثامين ضحايا حادث ترعة المريوطية لمثواهم الأخير

اثناء تشييع احد الضحايا
اثناء تشييع احد الضحايا
ندى سويفى

شيعت قرية الحي التابعة لمركز الصف بالجيزة، منذ قليل، جثامين 6 من أبنائها لقوا مصرعهم في حادث مروع اثر سقوط سيارة في ترعة المريوطية.

تشييع 6 من جثامين ضحايا حادث ترعة المريوطية لمثواهم الأخير

والضحايا من مركز الصف وهم: يحيى حلمي ٥٤ سنة، ونجليه أحمد ١٧، مالك ١٠ سنوات، محمد سعيد ٤٠ سنة،  وطفله سعيد ٧ سنوات، محمود إسماعيل ٤٧ سنة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بانقلاب سيارة بترعة المريوطية بإحدى قرى البدرشين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ لإجراء عمليات البحث والإنقاذ.

وبالفحص والمعاينة الأولية، تبين أن السيارة كانت تقل 7 أشخاص، وانقلبت في ترعة المريوطية بالمنطقة الواقعة بين قريتي أبو صير والعزيزية، حيث تمكنت قوات الإنقاذ من استخراج أحد مستقليها، فيما تواصل فرق الإنقاذ عمليات التمشيط والبحث عن 6 آخرين جرفتهم المياه عقب سقوط السيارة.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن قائد السيارة فقد السيطرة على عجلة القيادة، ما أدى إلى اختلال توازن المركبة وانحرافها وسقوطها داخل الترعة.

وكشفت التحريات الأولية التي أجرتها الأجهزة الأمنية تفاصيل جديدة حول أسباب الحادث، حيث أفادت بأن الضحايا كانوا في طريق عودتهم إلى مركز الصف عقب مشاركتهم في حفل زفاف أحد أقاربهم، حيث كانوا يستقلون سيارة ملاكي ضمن موكب من السيارات التي رافقتهم عقب انتهاء مراسم الزفاف.

وأضافت التحريات أن الإطار الأمامي للسيارة تعرض للانفجار بشكل مفاجئ أثناء سيرها على الطريق الواقع بين قريتي أبو صير والعزيزية، ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة في يد السائق وانحراف السيارة عن مسارها قبل أن تسقط داخل مياه ترعة المريوطية.

وأشارت التحريات إلى أن مستقلي السيارات الأخرى المشاركة في الزفة كانوا يسيرون خلف السيارة مباشرة، وشاهدوا لحظة انحرافها وسقوطها داخل الترعة، حيث حاولوا الاستغاثة وإنقاذ مستقليها، إلا أن السيارة غرقت في المياه خلال وقت قصير.

ويأتي الحادث في موقع قريب من الواقعة المأساوية التي شهدتها المنطقة قبل أيام، عندما انقلبت سيارة ملاكي داخل ترعة المريوطية، ما أسفر عن مصرع أفراد أسرة كاملة، الأمر الذي أثار حالة من الحزن بين أهالي المنطقة.

وفي الوقت نفسه، يواصل رجال المباحث جمع المعلومات والاستماع إلى أقوال شهود العيان، بالإضافة إلى تفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط الحادث للوقوف على تفاصيل الواقعة وكشف ملابساتها. 

مركز الصف الجيزة ترعة المريوطية

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