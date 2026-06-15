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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مصرع مواطن صدمه القطار بقرية الدير جنوب الأقصر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
شمس يونس

شهدت قرية الدير التابعة لمركز إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم، مصرع مواطن إثر تعرضه للدهس أسفل عجلات القطار أثناء تواجده بالقرب من شريط السكة الحديد.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الأقصر إخطارا يفيد بوقوع حادث قطار بقرية الدير ووجود حالة وفاة، وعلى الفور انتقلت قوة من الاجهزة  الامنية إلى موقع البلاغ، كما دفعت هيئة الإسعاف بسيارة لنقل الجثمان.

وبالمعاينة الأولية تبين وفاة المواطن في موقع الحادث متأثرا بإصاباته البالغة نتيجة اصطدام القطار به، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، فيما كلفت النيابة العامة  باستكمال التحريات والاستماع إلى شهود العيان للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه، والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية.

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