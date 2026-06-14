بالوعي نحميها.. المجلس القومي للمرأة ينظم ندوة توعوية لـ45 سيدة وفتاة بكيمان المطاعنة في جنوب الأقصر

نظم فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الأقصر ندوة توعوية موسعة بعزبة هوارة التابعة لقرية كيمان المطاعنة بمركز إسنا، ضمن فعاليات مبادرة "معًا بالوعي نحميها"، وذلك في إطار جهود الدولة لنشر الوعي المجتمعي وتعزيز دور المرأة في دعم استقرار الأسرة والمجتمع.

استهدفت الندوة 45 فتاة وسيدة من أبناء القرية، بحضور الدكتورة أماني مدني المقرر المناوب لفرع المجلس، حيث تناولت عددًا من القضايا المجتمعية المهمة التي تمس المرأة والأسرة، إلى جانب التعريف بالدور الذي يقوم به المجلس القومي للمرأة في دعم وتمكين المرأة المصرية والدفاع عن حقوقها.

وأكد إبراهيم أحمد عضو المجلس القومي للمرأة، خلال الندوة، أهمية مواجهة جميع أشكال العنف ضد المرأة والتصدي للممارسات السلبية التي تؤثر على استقرار الأسرة، موضحًا أن نشر الوعي يعد أحد أهم الأدوات لحماية المرأة وتعزيز دورها داخل المجتمع.

كما شهدت الندوة استعراضًا لجهود الدولة المصرية والمشروعات القومية التي تم تنفيذها داخل قرى مبادرة حياة كريمة، والتي ساهمت في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والرعاية الصحية والغاز الطبيعي، بما انعكس بصورة مباشرة على جودة الحياة داخل القرى.

من جانبها شددت الدكتورة أماني مدني على أن الوعي المجتمعي يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة الشائعات والعنف الأسري والمجتمعي، مؤكدة أن بناء الإنسان المصري يبدأ من الأسرة الواعية القادرة على تربية أجيال تدرك حقوقها وواجباتها وتسهم في تنمية المجتمع.

وتطرقت الندوة إلى محور الحماية بالمجلس القومي للمرأة، والذي يركز على التوعية بمخاطر العنف الأسري وتجريم ختان الإناث وضرورة التصدي لهذه الممارسات حفاظًا على حقوق المرأة والفتاة وسلامتهما.

واختتمت فعاليات الندوة بالتأكيد على أهمية دور السيدات المشاركات في نقل رسائل التوعية إلى محيطهن الأسري والمجتمعي، ليصبحن سفراء للوعي داخل قراهن، بما يدعم جهود الدولة في بناء مجتمع أكثر تماسكًا وأمانًا ويعزز مسيرة التنمية الشاملة داخل قرى الأقصر.