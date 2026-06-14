مصرع شخصين وإصابة 2 في تصادم أتوبيس وتروسيكل بأرمنت في الأقصر

لقي شخصان مصرعهما وأصيب اثنان آخران، اليوم، في حادث تصادم أمام مدخل مدينة أرمنت الوابورات غرب محافظة الأقصر، بعد اصطدام أتوبيس خالٍ من الركاب بمركبة تروسيكل، ما أسفر عن وقوع خسائر بشرية وإصابات متنوعة بين مستقلي المركبتين.

تلقت الأجهزة الامنية بالأقصر إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين أتوبيس وتريسكل أمام مدخل مدينة أرمنت الوابورات، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والجهات التنفيذية والأمنية إلى موقع البلاغ لمتابعة الموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وبالفحص تبين أن الحادث أسفر عن وفاة سائق الأتوبيس وأحد مستقلي الترويسكل في موقع الحادث، بينما أصيب شخصان آخران بإصابات متفرقة.

تم الدفع بالمعدات اللازمة للتعامل مع آثار الحادث ورفع المركبات المتضررة من موقع التصادم، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين حركة المرور ومنع تكدس السيارات بالمنطقة.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى حورس التخصصي لتلقي الرعاية الطبية والفحوصات اللازمة، فيما جرى إيداع الجثتين تحت تصرف جهات التحقيق لحين استكمال الإجراءات القانونية واستخراج التصاريح اللازمة وتحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيق.