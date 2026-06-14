نجاح 4 جراحات لتغيير صمامات القلب بمستشفى تابع للرعاية الصحية بالأقصر

نجح الفريق الطبي بقسم جراحة القلب والصدر بمستشفى طيبة التخصصي بمحافظة الأقصر في إجراء 4 جراحات دقيقة لتغيير صمامات القلب، شملت تغيير الصمام الأورطي والصمام الميترالي، وذلك ضمن خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل.

وجاءت الجراحات للحالات التي كانت تعاني من مشكلات متقدمة بصمامات القلب استدعت التدخل الجراحي، حيث تم إجراء العمليات بنجاح وفق أحدث البروتوكولات الطبية المعتمدة، مع تطبيق أعلى معايير السلامة والجودة داخل غرف العمليات المجهزة بالمستشفى.

فيما تولى الفريق الطبي متابعة الحالات خلال مراحل ما قبل الجراحة وأثناءها وبعدها، من خلال منظومة متكاملة للرعاية الطبية والعناية المركزة المتخصصة، بما ساهم في استقرار الحالات وتحقيق النتائج العلاجية المستهدفة.

كما يعكس هذا النجاح الإمكانات الطبية المتقدمة التي تمتلكها مستشفى طيبة التخصصي في مجال جراحات القلب والصدر، وقدرتها على التعامل مع الحالات الدقيقة والمعقدة، بما يدعم تقديم خدمات صحية متخصصة لأهالي محافظة الأقصر ومحافظات الصعيد.

وقد أُجريت العمليات بواسطة فريق جراحة القلب والصدر بقيادة الأستاذ الدكتور محمد عبدالقادر رئيس قسم جراحة القلب والصدر، وشارك في إجرائها الأستاذ الدكتور عبدالله سامي، والأستاذ الدكتور حاتم أبوالعزايم، والأستاذ الدكتور أحمد جمال، والدكتور مصطفى السيد، والدكتور محمد عبدالحميد.

كما شارك في العمليات فريق التمريض بقسم العمليات بقيادة يوسف علي مشرف القسم، وبمشاركة محمد إبراهيم، وإسلام عبدالرحيم، وأحمد علي، ومحمد صلاح، إلى جانب فريق التخدير المكون من الدكتور أحمد صبري استشاري التخدير، وإسراء عبدالرضي، ومحمد أحمد مصطفى.

وقد تمت الجراحات تحت إشراف الدكتور بهاء أبوزيد مدير عام مستشفى طيبة التخصصي، والدكتور محمد عبدالعزيز المدير الطبي للمستشفى، في إطار حرص الهيئة العامة للرعاية الصحية على التوسع في تقديم التخصصات الدقيقة والارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل.