مصرع شخص أسفل عجلات القطار بمزلقان نجع الخطباء في الأقصر

شهد مزلقان نجع الخطباء بمدينة الأقصر، اليوم، مصرع شخص بعدما صدمه قطار أثناء مروره بالمنطقة.

وتلقت الاحهزة الامنية بلاغًا يفيد بوقوع حادث على شريط السكة الحديد بمحيط المزلقان، وعلى الفور تحركت قوة من الأجهزة المعنية برفقة سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ لمتابعة الموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وبالمعاينة الأولية تبين وفاة الرجل في موقع الحادث متأثرًا بالإصابات التي تعرض لها جراء اصطدام القطار به، وتم نقل الجثمان إلى المشرحة لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة والتصريح بالدفن.

فيما باشرت الأحهزة الأمنية التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة، والاستماع إلى أقوال الشهود، وبيان كيفية وقوع الحادث، كما تم تحرير المحضر اللازم وإخطار جهات التحقيق لاستكمال الإجراءات.