وفد مجتمعي يُدعّم الأطفال مُحاربي السرطان بمستشفى شفاء الأورمان بالأقصر | صور

نظّم وفد من أهالي وممثلي المجتمع المدني بمركز «قفط» بمحافظة قنا، زيارة ميدانية إلى مستشفى «شفاء الأورمان» لعلاج سرطان الأطفال في محافظة الأقصر، وذلك لتقديم الدعم النفسي والمعنوي للأطفال مرضى السرطان الذين يتلقون العلاج داخل أقسام المستشفى المختلفة.

وضم الوفد عددًا من الشخصيات العامة، القيادات الطبيعية، ونشطاء العمل الخيري بمركز قفط، حيث شهدت الزيارة جولة تفقدية موسعة داخل أقسام مستشفى شفاء الأورمان للأطفال، والتي تضمنت عيادات الفحص الخارجي، وغرف الإقامة الداخلية، ووحدة العلاج الكيماوي، ومناطق الألعاب المخصصة للدعم النفسي.

وحرص أعضاء الوفد على قضاء وقت مع الأطفال المرضى وتوزيع الهدايا التذكارية والألعاب عليهم، وسط أجواء ملأتها البهجة والسرور بهدف رفع معنوياتهم ومساعدتهم في رحلة شفائهم، وذلك في لفتة إنسانية تعكس تلاحم أبناء الصعيد وتكاتفهم.

وخلال الجولة، استمع الوفد إلى شرح مفصل من الأطباء وفريق التمريض حول أحدث النظم العلاجية والأجهزة الطبية المتطورة التي يوفرها المستشفى بالمجان تمامًا لأبناء محافظات الصعيد، مشيدين بالمستوى العالمي للخدمات الطبية والرعاية الإنسانية الفائقة التي تقدم للمترددين داخل المستشفي.

من جانبهم، عبر ممثلو وفد أهالي قفط عن فخرهم واعتزازهم بوجود هذا الصرح الطبي على أرض الصعيد، مؤكدين أن «شفاء الأورمان» يمثل طوق نجاة لآلاف الأسر، وأن دعم هذا الكيان واجب مجتمعي وإنساني على كل أبناء الجنوب لاستمرار تقديم خدماته بذات الكفاءة والتميز.

من جانبه وجه «محمود فؤاد» الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان الشكر والتقدير لأهالي مركز قفط على هذه المبادرة الكريمة، مؤكداً أن الزيارات المجتمعية تترك أثراً إيجابياً بالغاً في نفوس الأطفال المرضى، وتمنحهم طاقة إيجابية قوية تسهم بشكل مباشر في استجابتهم للعلاج.

وانعكست علامات السعادة والارتياح على وجوه الصغار وذويهم، حيث تركت هذه اللفتة أثراً طيباً ومبهجاً في نفوس الأطفال وأسرهم، الذين استقبلوا الوفد بترحاب حار وفرحة عارمة