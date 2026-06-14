محافظ الغربية: رفع 180 طن مخلفات خلال يوم بحي أول وثان ومركز المحلة

واصل اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية، متابعته الميدانية المكثفة لأعمال رفع المخلفات والتراكمات التاريخية بمدينة المحلة الكبرى، في إطار خطة المحافظة الشاملة لتحسين مستوى النظافة العامة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد أن أجهزة المحافظة تعمل بكامل طاقتها لإعادة المظهر الحضاري لشوارع المدينة والقضاء على بؤر القمامة بشكل نهائي.



توجيهات محافظ الغربية

وأسفرت الحملات المكبرة التي نُفذت اليوم عن رفع إجمالي 180 طنًا من القمامة والمخلفات والتراكمات التاريخية، حيث تم رفع 90 طنًا من نطاق حي أول المحلة، و80 طنًا من حي ثان المحلة، بالإضافة إلى رفع 10 أطنان من مركز ومدينة المحلة، وذلك من خلال الدفع بعدد كبير من معدات النظافة وسيارات النقل واللودرات لرفع المخلفات أولًا بأول والتعامل الفوري مع أي تجمعات للقمامة.



تحرك تنفيذي عاجل

وأكد محافظ الغربية أن المحافظة مستمرة في تنفيذ حملات النظافة المكثفة بشكل يومي، مع المتابعة الميدانية المستمرة لضمان عدم عودة التراكمات مرة أخرى.

وشدد على سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والتعامل الفوري مع أي بؤر قمامة أو مخلفات، تنفيذًا لخطة المحافظة في تحسين البيئة المحيطة والارتقاء بمستوى النظافة والخدمات المقدمة لأهالي المحلة الكبرى.