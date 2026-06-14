قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رامي ربيعة: مستعدون لضربة البداية.. وهدفنا الوصول لأبعد نقطة بالمونديال
التضامن الاجتماعي تكرم مؤسسة أبو العينين خلال فعاليات مبادرة فرحة مصر
أحمد موسى: استعدادات مكثفة قبل مواجهة بلجيكا.. وثقة في منتخبنا قبل اللقاء
برلماني: فض التشابكات المالية يضمن الاستغلال الأمثل للأصول وتحسين أداء الشركات الوطنية
وزير الخارجية: دعم مصري كامل لجهود مكافحة الإرهاب في غرب أفريقيا والساحل
إيران: لبنان روحنا .. وقناة عبرية: إسرائيل لن توقف هجماتها في الضاحية الجنوبية
سحب الوحدة والحبس.. الإسكان الاجتماعي توجه تحذير عاجل للمواطنين
هل يحق للزوجة طلب الطلاق بسبب سوء المعاملة؟.. أمين الفتوى يحذر الطرفين
تريزيجيه: هدفنا إسعاد الجماهير والفوز في كل المباريات
أحمد موسى: استعدادات قوية لمواجهة بلجيكا في مونديال 2026 وثقة في لاعبي المنتخب
إصابة جنديين إسرائيليين بنيران حزب الله جنوب لبنان
أجواء ودية.. مباحثات إيجابية بين بوتين وترامب حول مستجدات الأوضاع في أوكرانيا وإيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

محافظ الغربية: رفع 180 طن مخلفات خلال يوم بحي أول وثان ومركز المحلة

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

واصل اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية، متابعته الميدانية المكثفة لأعمال رفع المخلفات والتراكمات التاريخية بمدينة المحلة الكبرى، في إطار خطة المحافظة الشاملة لتحسين مستوى النظافة العامة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد أن أجهزة المحافظة تعمل بكامل طاقتها لإعادة المظهر الحضاري لشوارع المدينة والقضاء على بؤر القمامة بشكل نهائي.
 

توجيهات محافظ الغربية 

وأسفرت الحملات المكبرة التي نُفذت اليوم عن رفع إجمالي 180 طنًا من القمامة والمخلفات والتراكمات التاريخية، حيث تم رفع 90 طنًا من نطاق حي أول المحلة، و80 طنًا من حي ثان المحلة، بالإضافة إلى رفع 10 أطنان من مركز ومدينة المحلة، وذلك من خلال الدفع بعدد كبير من معدات النظافة وسيارات النقل واللودرات لرفع المخلفات أولًا بأول والتعامل الفوري مع أي تجمعات للقمامة.
 

تحرك تنفيذي عاجل 

وأكد محافظ الغربية أن المحافظة مستمرة في تنفيذ حملات النظافة المكثفة بشكل يومي، مع المتابعة الميدانية المستمرة لضمان عدم عودة التراكمات مرة أخرى.

وشدد على سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والتعامل الفوري مع أي بؤر قمامة أو مخلفات، تنفيذًا لخطة المحافظة في تحسين البيئة المحيطة والارتقاء بمستوى النظافة والخدمات المقدمة لأهالي المحلة الكبرى.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي عاجل رفع تلال واكوام القمامة تحسبن خدمات المواطنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2026

الشيخ أيمن عبدالغني، وكيل الأزهر الشريف

إعلان نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية.. بعد قليل

صاحبة الواقعة

في أول ظهور لها.. بطلة واقعة تعليم القليوبية: اتفصلت من شغلي بسبب الفيديو ومش أنا اللي سربته

سعر الذهب عيار 21

1400 جنيه.. تراجع حاد يضرب سعر الذهب عيار 21 من القمة

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالرقم القومي على بوابة الأزهر.. استعلم الآن بعد اعتمادها

صورة تعبيرية

فتح باب الحجز لوحدات متوسطي الدخل غدا.. ومقدم الحجز 100 ألف جنيه

جدول الثانوية العامة 2026

جدول الثانوية العامة 2026 .. يبدأ الأحد القادم بجميع المحافظات

منتخب مصر

الماتش الساعة كام.. موعد مباراة مصر وبلجيكا في المونديال والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

مرزبان

بعد تعرضه لحادث.. صلاح عبد الله يوجه رسالة دعم لـ محمد مرزبان

التحضير للكتاب التذكاري الثاني عن عباس صابر

القاهرة الدولي للفيلم القصير يبدأ التحضير لكتابه التذكاري الثاني عن عباس صابر

نيللي كريم

نيللي كريم تتألق بإطلالة لافتة على ضفاف النيل.. وتروج لفيلمها الجديد “القصص"

بالصور

تمهيدا للعرض.. طرح البوسترات الفردية لفيلم ابن مين فيهم.. صور

ليلي علوي
ليلي علوي
ليلي علوي

بعد نجاح «علي كلاي».. درة تدرس أكثر من عرض لرمضان 2027 وتواصل "قلب شمس"

درة
درة
درة

مخاطر عند تناول البازلاء الخضراء | احذرها

البازلاء
البازلاء
البازلاء

ماذا يحدث لجسمك عند تناول لحم الدجاج؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول لحم الدجاج؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول لحم الدجاج؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول لحم الدجاج؟

فيديو

شاب مصري

شاب يرفع العلم المصري داخل المسجد الأقصى ويثير تفاعلًا واسعًا | صور

صاحبة الواقعة

في أول ظهور لها.. بطلة واقعة تعليم القليوبية: اتفصلت من شغلي بسبب الفيديو ومش أنا اللي سربته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الدولة المارقة على الطريقة الأمريكية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صناعة الكذب .. مصانع الوعي الزائف ومواسم حصاد العار!

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عن نقيصة الغش في الامتحانات أتحدث

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين مخاوف العقل وحقائق الواقع.. كيف يصنع القلق سيناريوهات لا تحدث؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهروب من الأبوة

المزيد