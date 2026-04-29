إطلاق برنامج تدريبي لرفع كفاءة مسؤولي الأزمات ومركز السيطرة بمحافظة قنا

وجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي محافظ قنا، بعمل برنامج تدريبي متكامل لأعضاء ومسؤولي العمليات، ومديري إدارات الأزمات، بالوحدات المحلية، والمديريات الخدمية، من مختلف الجهات المشاركة، تماشيًا مع رؤية الدولة في تطوير منظومة إدارة الأزمات.

وأوضح محافظ قنا، أن البرنامج يهدف إلى رفع كفاءة الكوادر البشرية وصقل المهارات الميدانية والإدارية للعاملين في هذا القطاع الحيوي، والتدريب على أحدث الأساليب التكنولوجية في رصد ومجابهة الأزمات، وتحقيق التناغم بين الوحدات المحلية، ومركز سيطرة الشبكة الوطنية والجهات المعاونة، لضمان إدارة احترافية للطوارئ.

وشدد الببلاوي، على ضرورة وضع أسس للتنسيق المشترك، وتطوير قدرات المشاركين في التعامل مع السيناريوهات المختلفة، بما يساهم في بناء نظام استباقي قادر على تقليل المخاطر وحماية الأرواح والممتلكات.

وأكد محافظ قنا، أن الهدف من هذا البرنامج ليس مجرد تدريب روتيني، بل هو خطة استراتيجية لصقل مهارات فرق العمل وجعلها قادرة على إدارة الأزمات بمرونة تامة وكفاءة عالية تحت أي ظروف.

وأشرف على تنفيذ التدريب، فريق مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بقيادة أحمد عبدالخالق، مدير المركز، والذي استهدف ترسيخ التعليمات المستديمة وآليات التسلسل السليم للبلاغات وإعادة توجيهها، إلى جانب توضيح ضوابط استخدام الإمكانيات الفنية المتاحة وتحديد مهام مناوبي العمليات بدقة، مع التشديد على الأهمية الاستراتيجية لإدارة البيانات والمعلومات ودورها المحوري في دعم عملية اتخاذ القرار وتطوير منظومة الاستجابة الطارئة.

تأتي هذه الخطوة في إطار سعي المحافظة المستمر لتطوير منظومة السلامة العامة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال كوادر مدربة تمتلك أدوات العصر الحديث في إدارة الأزمات المخاطر.