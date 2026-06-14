رضا شحاتة يعود للصورة داخل الأهلي للعمل في جهاز «الحسين عموتة»

أكد الناقد الرياضي أحمد جلال، أن رضا شحاتة نجم الاهلي السابق ستواجد ضمن الجهاز الفني للمدرب حسين عموتة، مشيرًا إلى أنه المدرب المصري الوحيد داخل الطاقم الفني.

وأوضح أحمد جلال عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»، أن رضا شحاتة يعد العنصر المصري الوحيد في الجهاز المعاون لعموتة، في خطوة تعكس الاعتماد على كوادر فنية متنوعة داخل الجهاز الفني خلال الفترة الحالية.

ويأتي ذلك في إطار التطوير الفني الذي تشهده الأجهزة التدريبية في عدد من الأندية، حيث يتم الاستعانة بعناصر من مدارس كروية مختلفة بهدف تعزيز الخبرات الفنية داخل الطاقم المعاون.

ويُعد رضا شحاتة من الأسماء التدريبية المصرية التي خاضت تجارب مختلفة خلال السنوات الأخيرة، سواء في العمل الفني أو قيادة بعض الفرق، ما يجعله إضافة فنية داخل الجهاز الذي يعمل تحت قيادة عموتة.