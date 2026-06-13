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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سبب رحيل رضا شحاتة عن مودرن سبورت

رضا شحاتة
رضا شحاتة
قسم الرياضة

كشف الإعلامي خالد الغندور،عن مصدر مسؤول عن التفاصيل الكاملة لرحيل المدرب رضا شحاتة عن تدريب مودرن سبورت وذلك بعد أيام قليلة من إعلان التعاقد مع المدرب.
 

وأضاف الغندور في تصريحاته لبرنامجه ستاد المحور، أن رضا شحاتة تم إبلاغه من قبل مسؤولي نادي مودرن سبورت بعد إبرام صفقات "كبيرة" في الميركاتو الصيفي، والصفقات ستكون عبر أحمد رمضان الذي يشغل منصبي مدير التعاقدات والمدير الرياضي بالنادي.


وتابع الغندور أن رضا شحاتة اعترض على فكرة عدم إبرام صفقات قوية للفريق والاكتفاء بصفقات من الدرجة الثانية وتصعيد اللاعبين الناشئين.


واضاف الغندور ، أن المدرب قرر الرحيل عن تدريب الفريق وأبلغ المسؤولين برحيله مساء أمس وقدم استقالته بشكل رسمي، والجهاز الفني بالكامل رحيل عن تدريب الفريق.

سبب رحيل رضا شحاته عن مودرن سبورت


واختتم الغندور، أن رضا شحاتة تلقى اتصالا من أحد المسؤولين بالأهلي للتواجد في جهاز حسين عموتة والمدرب وافق على التواجد في الأهلي وينتظر التحرك الرسمي.

رضا شحاته مودرن سبورت خالد الغندور

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