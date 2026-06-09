رضا شحاتة مديرًا فنيًا لنادي مودرن سبورت| قائمة الجهاز الفني كاملة

أعلن مجلس إدارة نادي مودرن سبورت التعاقد مع رضا شحاتة مديرًا فنيًا للفريق في الموسم الجديد.

وجاء تشكيل الجهاز الفني كالتالي:رضا شحاتة مدير فني ، أبو المجد مصطفى مدرب عام، عبدالله الشحات مدرب مساعد، محمد العقباوي مدرب حراس مرمى ، محمد طارق محلل أداء

ويحاول نادي مودرن سبورت تحقيق نتائج إيجابية في الموسم المقبل وتعويض النتائج السلبية التي لاحقته في الموسم المنصرم.

رحيل أحمد سامي عن مودرن سبورت

يأتى ذلك بعدما قرر نادي مودرن سبورت رحيل مدربه أحمد سامي بعد نهاية الموسم المنصرم.

وجاء بيان النادي كالتالي: يتقدم مجلس إدارة نادي مودرن سبورت بخالص الشكر والتقدير للكابتن أحمد سامي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، ولجهازه المعاون، على ما قدموه خلال الفترة التي قضوها داخل النادي.

ويتمنى مجلس إدارة نادي مودرن سبورت دوام التوفيق والنجاح في مشوارهم القادم خلال الفترة المقبلة.