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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مودرن سبورت يضع اللمسات الأخيرة على التعاقد مع رضا شحاتة للموسم الجديد

رضا شحاتة
رضا شحاتة
حسن العمدة

اقترب نادي مودرن سبورت من الإعلان رسميًا عن تعيين رضا شحاتة مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم، خلفًا لأحمد سامي الذي رحل عن منصبه عقب نهاية الموسم الجاري من الدوري المصري الممتاز.

مدرب جديد لفريق مودرن سبورت

وكشف مصدر مطلع أن إدارة مودرن سبورت توصلت إلى اتفاق مع رضا شحاتة لتولي القيادة الفنية للفريق بداية من الموسم الجديد، وذلك خلال جلسة عقدت أمس الثلاثاء وتم خلالها الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد.

وأضاف المصدر أن شحاتة سيصطحب معه الجهاز الفني الذي عمل برفقته في نادي كهرباء الإسماعيلية خلال الموسم الماضي، بعدما أنهى مهمته مع الفريق بانتهاء عقده.

ومن المنتظر أن يضم الجهاز الفني الجديد كلًا من أبو المجد مصطفى في منصب المدرب العام، ووسام إسماعيل مدربًا لحراس المرمى، بالإضافة إلى محمد طارق محللًا للأداء.

وأشار المصدر إلى أن إدارة النادي تعمل حاليًا على استكمال باقي أعضاء الجهاز الفني، تمهيدًا للإعلان الرسمي عن التعاقد مع رضا شحاتة خلال الأيام المقبلة.

نادي مودرن سبورت مودرن سبورت رضا شحاتة أحمد سامي الدوري المصري الممتاز

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