خالد الغندور يكشف تفاصيل رحيل لاعبي مودرن سبورت وجلسة النادي

كشف الإعلامي خالد الغندور، عن مصدر بنادي مودرن سبورت، عن تفاصيل جلسة مجلس إدارة النادي مع اللاعبين وذلك قبل انطلاق الموسم الجديد.

وقال الغندور خلال تصريحاته عبر برنامجه ستاد المحور، إن مجلس إدارة النادي عقد جلسة مع لاعبي الفريق يوم الجمعة الماضي وقرر تخفيض عقود اللاعبين بالكامل.

أكد الغندور أن أعلى عقد لاعب في الفريق سيكون 4 مليون جنيه فقط، وأي لاعب عقده أعلى من هذا الرقم تم إبلاغه برحيله عن الفريق.

وتابع أن عدد كبير جدا من اللاعبين رحل على رأسهم أبو جبل وعبدالرحمن شيكا وكريم عماد وخالد رضا ورشاد المتولي وغيرهم كثير.

مدرب مودرن سبورت

واختتم الغندور، أن مجلس إدارة النادي بالتنسيق مع الجهاز الفني الجديد بقيادة رضا شحاتة قرر إبرام صفقات من لاعبين صغار السن وينشطون في الدرجة الثانية وتقليل عقود اللاعبين مع النادي.